L'OM vise un ancien du PSG pour finir son mercato ‍!

Par Quentin Mallet

A la recherche d'un milieu de terrain pour parfaire ce secteur, l'Olympique de Marseille lorgnerait sur un ancien joueur du Paris Saint-Germain.

La direction de l'Olympique de Marseille continue ses emplettes, à seulement six jours de la fin du mercato estival 2024. Les objectifs semblent très clairs désormais : gêner le Paris Saint-Germain en championnat et tenter, surtout, de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Avec les gros investissements mis en place cet été pour recruter de nombreux joueurs, le club va devoir s'assurer que la saison se déroule sans accroc pour aller chercher la récompense financière d'une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Cela dit, malgré le grand nombre de recrutements faits jusqu'à présent, le spectacle n'est pas terminé. Le club chercherait activement à recruter un milieu de terrain.

Un milieu de terrain recherché, le départ de Veretout quasi acté ?

🚨🔵⚪️🇫🇷 #Ligue1 |



❗️En attaque, Neal Maupay reste la priorité de l'OM. Discussions toujours en cours avec Everton.



❗️Au milieu de terrain, l'OM garde un œil sur la situation de Yacine Adli. Intérêts de plusieurs clubs italiens et étrangers https://t.co/bG8xOKBoji pic.twitter.com/K5QQn4CLZD — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 24, 2024

Dans le « loft » bricolé par Roberto De Zerbi et le tandem Longoria-Benatia, il ne reste plus beaucoup de monde. Chancel Mbemba est proche de s'engager en Arabie saoudite tandis que Samuel Gigot et Jordan Veretout n'ont toujours pas de point de chute. Dans l'éventualité où l'ancien milieu de terrain du FC Nantes partirait, la direction olympienne a trouvé son remplaçant. Il pourrait même s'agir... d'un joueur passé par le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux, deux clubs pourtant bien rivaux de l'OM.

Selon Foot Mercato, la haute sphère marseillais garde un œil avisé sur la situation de Yacine Adli. Alors que l'international algérien ne sera pas conservé par l'AC Milan en cas d'offre intéressante, les Phocéens penseraient à lui pour compenser un éventuel départ de Jordan Veretout. Il faudra toutefois faire face à une rude concurrence venue d'Italie et d'ailleurs, Yacine Adli ne manquant pas du tout de prétendants.