L'OM veut doubler le PSG, ce défenseur affole le mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Annoncé comme une cible du PSG cet été, Dean Huijsen figure également sur les tablettes de l’OM selon la presse italienne. Les deux clubs français sont toutefois confrontés à une importante concurrence.

Prêté par la Juventus Turin à l’AS Roma la saison dernière, Dean Huijsen a fait son retour cet été chez les Bianconeri. Sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en juin 2028, l’international espoirs espagnol a néanmoins peu de chances de poursuivre sa carrière à la Juventus Turin. A seulement 19 ans, il se retrouve très courtisé après ses belles prestations à l’AS Roma et souhaite en profiter pour rejoindre un club prêt à lui offrir davantage de temps de jeu. Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain est régulièrement associé au natif d’Amsterdam, mais le transfert ne s’est toujours pas concrétisé.

Huijsen au PSG, la Juventus accepte https://t.co/5wOQMZWjhz — Foot01.com (@Foot01_com) July 21, 2024

Une situation de stand-by dont souhaitent profiter d’autres clubs européens pour rafler la mise. A en croire les informations de Fabrizio Romano, Bournemouth est très chaud pour s’offrir Dean Huijsen et met la pression à la Juventus Turin pour rapidement trouver un accord. En Allemagne, Stuttgart est également sur les rangs pour récupérer le joueur, que la Juventus Turin acceptera de vendre dès que le dossier Jean-Clair Todibo (Nice), cible n°1 de Thiago Motta en défense, sera réglé. En parallèle, Tuttosport surprend tout le monde dans son édition du jour en ajoutant l’Olympique de Marseille à la longue liste des courtisans de Dean Huijsen.

L'OM se renseigne sur Dean Huijsen

Le club phocéen s’est penché sur le dossier du défenseur turinois « sur demande de Roberto De Zerbi » selon le média italien, qui ajoute que des premiers contacts ont été amorcés pour voir si un accord est possible avec le joueur et avec la Juventus Turin. L’information peut paraître étonnante car pour l’instant, l’OM compte bien assez de défenseurs centraux avec Balerdi, Meïté, Brassier, Mbemba ou encore Gigot. Mais les deux derniers cités sont poussés vers la sortie et à n’en pas douter, Pablo Longoria et Mehdi Benatia souhaitent anticiper leur départ à venir en débutant les discussions pour leur éventuel successeur. Quoi qu’il en soit, Marseille part de très loin pour recruter le jeune défenseur central espagnol et semble condamné à l’exploit s'il veut avoir un espoir de se l'offrir.