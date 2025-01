L'OM va virer les boulets avant la fin du mercato

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Elye Wahi a pris la direction de Francfort, six mois seulement après son arrivée à Marseille. Il n'est pas la seule recrue récente de l'OM à être menacée au mercato. De quoi mettre en lumière l'exigence extrême de la direction sportive phocéenne.

On savait l'Olympique de Marseille peu patient quand il s'agit de ses attaquants mais Elye Wahi a battu le record du passage express. Arrivé de Lens contre 25 millions d'euros l'été dernier, le buteur de 22 ans a déjà été vendu à Francfort contre 26 millions d'euros. Il n'est pas courant de voir un joueur connaître deux transferts aussi chers sur une période aussi courte. Wahi n'a pas eu le temps de montrer ses énormes qualités à l'OM, devant se contenter de 3 buts inscrits en 13 matchs sous le maillot phocéen. Le cas de l'ancien montpelliérain est loin d'être une exception puisque la direction marseillaise veut lâcher deux autres recrues estivales.

L'OM veut des joueurs performants de suite

En effet, Ismaël Koné et Lilian Brassier sont aussi sur le départ. Le milieu canadien et l'ancien défenseur de Brest n'ont pas été assez performants depuis leur arrivée. Des décisions rapides totalement assumées en interne selon RMC Sport. Le duo Pablo Longoria-Medhi Benatia exige des troupes marseillaises un niveau élevé et constant. Les plus performants et les plus motivés priment sur les autres. Une méritocratie bien appliquée par Roberto de Zerbi et essentielle pour le bon fonctionnement du vestiaire olympien.

🔵⚪️ A l'OM, les décisions prises pendant ce mercato hivernal sont le reflet de la politique sportive menée depuis plusieurs mois par les dirigeants et l’entraîneur Roberto De Zerbi.https://t.co/wvQuLIWJbC — RMC Sport (@RMCsport) January 24, 2025

« Les décisions peuvent paraitre brutales, mais elles permettent aussi à l'OM de s'y retrouver financièrement (mise de départ récupérée pour Wahi) et d'éviter que la situation pourrisse, en interne, avec des joueurs devenus indésirables ou qui n'auraient pas l’attitude adéquate pour s’imposer à l’OM. Concurrence et exigence sont donc les maître mots du moment à Marseille. Le message est une nouvelle fois très clair, en ce mois de janvier », écrit Florent Germain de RMC Sport. Avec un OM deuxième de Ligue 1, cette méthode semble très efficace pour le moment.