L'OM va imiter le PSG, les supporters le paieront cher

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pablo Longoria s'est accroché à son poste de président de l'OM, au grand dam de Rachid Zeroual. Le leader des South Winners risque de faire payer sa fronde à son groupe puisque l'OM prépare un grand ménage dans ses tribunes.

A l'heure du Classique PSG-OM, les deux clubs ennemis pourraient se rejoindre sur un point : la gestion de leurs ultras. En 2010, le PSG et son président Robin Leproux avaient décidé de dissoudre les associations de supporters, mettant fin aux puissantes tribunes Boulogne et Auteuil dans leurs formes originales. Ce plan donne aujourd'hui des idées à l'OM alors que Pablo Longoria a été menacé par certains supporters. Menés par Rachid Zeroual, puissant leader des South Winners, ils ont failli faire tomber le président marseillais. Finalement, l'Espagnol a annoncé rester à son poste vendredi et le retour de bâton pourrait être violent pour les ultras phocéens.

Longoria veut la tête des South Winners

Le journaliste Thibaud Vézirian, proche du club olympien, émet cette idée. Selon lui, les South Winners vont perdre leur pouvoir de décision au sein de l'OM au détriment du CU84. C'est ce qu'il a indiqué sur son compte X. « Comme annoncé plus tôt cette semaine, le CU84 devrait être conforté comme groupe de confiance du club. Exit les « têtes frondeuses ». Il s'agirait de faire « place nette » avant la suite », a t-il écrit. Juste avant, Vézirian avait même été plus loin en évoquant un possible plan Leproux à la sauce phocéenne avec comme principale victime les South Winners.

🎙️ @ThibaudVezirian : "Selon des sources politiques, il se prépare un plan Leproux à l'OM, c'est lié aux South Winners, on me dit "que cela ne concerne pas tous les supporters, il faut qu'il y ait des… pic.twitter.com/nkiwZsnI5h — TeamFootball (@TeamFootballFr) September 20, 2023

« Selon des sources politiques, il se prépare un plan Leproux à l'OM, c'est lié aux South Winners, on me dit « que cela ne concerne pas tous les supporters, il faut qu'il y ait des dissolutions d'une association de supporters » », a t-il lâché pour le site TeamFootball. Au vu des récents évènements, on y verrait une forme de logique. Néanmoins, dans un club aussi complexe que l'OM avec un lien fort entre la ville et le club, réaliser un tel projet ne serait pas sans conséquences négatives. Longoria devra donc être très prudent dans ses manœuvres pour ne pas remettre tout un club sous tension.