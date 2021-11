L'OM transpercé par Metz, Thierry Henry se lâche

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OM a concédé un match nul frustrant contre la lanterne rouge, le FC Metz, à l’Orange Vélodrome (0-0).

En cas de victoire contre les Grenats, l’Olympique de Marseille aurait passé la trêve internationale à la deuxième place de la Ligue 1. Mais en raison de son match nul inattendu face à Metz, l’équipe de Jorge Sampaoli reste quatrième, à seulement un point des Sang et Or. Le contenu du match de l’OM est assez difficile à analyser car les coéquipiers de Dimitri Payet ont eu de nombreuses occasions de marquer mais en parallèle, Marseille a aussi frôlé la correctionnelle avec deux poteaux de Metz et des actions chaudes sur les buts de Steve Mandanda. Trois jours après son match nul énergivore contre la Lazio, l’OM semblait émoussé et c’est un problème récurrent depuis le début de la saison selon Thierry Henry, qui a remarqué que Marseille avait beaucoup de mal à enchainer après avoir fourni de gros efforts en coupe d’Europe le jeudi.

L'OM plombé par l'Europa League ?

« C'est le côté Sampaoli, ça va presser, tout le monde attaque, mais quand tu passes bien ce pressing, il n'y a plus trop de monde qui défend. Ils essayent de jouer la ligne mais n'importe quelle course ou passe en profondeur peut percer cette ligne. Des fois, ils partent un peu la fleur au fusil » estime le consultant de Prime Video avant de conclure sur le problème principal de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison. « Marseille a un problème après les matchs de coupe d'Europe, ils ont du mal à gérer ça ». Reste maintenant à voir si Jorge Sampaoli et l’ensemble de son staff parviendront à gommer ce problème au cours des prochaines semaines, ce qui sera indispensable si l’OM veut espérer finir sur le podium en fin de saison.