OM : Maltraité par Tudor, Payet rêve de jouer en réserve

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Dimitri Payet vit une saison assez terrible avec l'OM. Le joueur phocéen n'est que très peu utilisé par Igor Tudor.

A 36 ans, Dimitri Payet vit très certainement ses derniers mois sous le maillot de l'OM. L'international français, qui marchait sur l'eau sous les ordres de Jorge Sampaoli, a vu son statut totalement changer depuis l'arrivée d'Igor Tudor. L'entraîneur croate ne compte plus sur lui, ou alors pour des petits bouts de match ou contre des adversaires bien plus modestes. La situation devient de plus en plus difficile à tenir pour l'ancien joueur de Saint-Etienne, considéré comme une légende vivante sur la Canebière. Pour avoir du temps de jeu et surtout garder le rythme, Payet est prêt à beaucoup de choses. Notamment évoluer avec l'équipe... réserve de l'OM. C'est en effet une révélation qui a été faite par Jean-Charles De Bono.

Payet prêt à tout pour jouer

Pour Football Club de Marseille, le consultant a dévoilé que Payet avait récemment demandé à jouer avec la réserve, mais que cela n'avait pas pu se faire. « Des joueurs comme Dimitri techniquement c’est au-dessus de la norme. (...) Dimitri il a des courses de 20 mètres à faire, il sait faire ça même s’il manque de rythme. Il a demandé à jouer en réserve la semaine passée, malheureusement il n’a pas pu jouer mais il faut noter cet état d’esprit, de dire ‘je veux jouer avec la réserve', pour gagner du temps de jeu, pour être dans le rythme si on fait appel à moi pour que je sois responsable de ce que je vais performer sur la rencontre. Il n’a pas joué, mais je trouve ça remarquable et il faut le souligner. C’est vrai qu’on a toujours cette image de Dimitri sur le banc, qui s’échauffe et qui rentre très peu. Quand il rentre on dit ‘il est pauvre physiquement’, mais quand il demande à jouer et que malheureusement il n’a pas pu, ça prouve l’état d’esprit et je trouve ça remarquable. Un joueur comme lui, à 35 ans, demander à aller jouer un match de réserve contre Corte en Nationale 3, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui l’auraient fait », a notamment indiqué Jean-Charles De Bono, impressionné par l'état d'esprit de Payet malgré ses difficultés rencontrées cette saison. Reste à savoir s'il aura un rôle à jouer lors de cette fin d'exercice, alors que l'OM peine à retrouver le rythme.