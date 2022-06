L'OM tenté par le pari Miralem Pjanic

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Faisant partie des meilleurs milieux d'Europe pendant plusieurs saisons avec la Juventus, Miralem Pjanic a déçu depuis son arrivée au FC Barcelone. Plus vraiment désiré en Catalogne, il suscite l'intérêt de l'OM même si le dossier s'annonce difficile pour Pablo Longoria.

32 ans et 86 matches de Ligue des champions joués dans sa carrière, Miralem Pjanic possède une solide expérience du haut niveau européen. Le milieu bosnien a connu une superbe carrière déjà avec de solides débuts à Lyon, à la Roma puis quatre saisons de qualité à la Juventus. Toutefois, depuis son départ de Turin à l'été 2020 contre 60 millions d'euros, tout va beaucoup moins bien. L'ancien de l'OL a été un vrai flop lors de sa première et seule saison au FC Barcelone. Cela a contraint les Blaugranas à le prêter à Besiktas lors du dernier exercice. Le club catalan n'est pas très enthousiaste à l'idée de rapatrier le Bosnien l'été prochain et devrait l'envoyer ailleurs.

L'OM veut tenter Pjanic, son salaire et Naples font obstacle

Cela n'a pas échappé à l'OM et à son président Pablo Longoria. L'Espagnol est connu pour ses réseaux développés dans son pays natal, et notamment au Barça. Il avait recruté Konrad de la Fuente l'été dernier par exemple. La situation et le poste de Pjanic conviennent bien au club marseillais qui vise clairement le joueur selon Gazzettafoot. Meneur de jeu reculé, Pjanic correspond aux exigences de Sampaoli pour l'entrejeu phocéen. Son expérience de la C1 n'est pas négligeable avec la future participation de l'OM à la plus grande des compétitions européennes.

Napoli demand €35m for Kalidou Koulibaly. However, their manager really likes Miralem Pjanic. Barça want to include him in a possible swap deal for the centre back, and negotiations are set to start next week. Both players have the same agent.



— @sport pic.twitter.com/tMlw8qV3Tv — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 29, 2022

Cependant, les Marseillais sont bien loin de l'emporter dans ce dossier. Déjà, Miralem Pjanic touche un salaire annuel de six millions d'euros, ce qui semble inatteignable pour l'OM. Bien qu'indésirable à Barcelone, l'international aux 103 sélections avec la Bosnie intéresse encore en Europe. Everton s'est renseigné mais c'est surtout Naples qui est en avance. Pjanic pourrait servir de monnaie d'échange au Barça pour faire venir Kalidou Koulibaly en Catalogne selon le quotidien Sport. Les rêves marseillais pour Pjanic seront difficiles à exaucer. Mais, avec des performances en déclin et quatre passes décisives seulement à Besiktas, Pjanic n'est plus au sommet de son art. L'OM peut viser mieux et moins cher sur le marché.