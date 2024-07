L’OM supplie Aubameyang de refuser l’Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur joueur de l’OM la saison dernière, Pierre-Emerick Aubameyang fait l’objet de convoitises en Arabie Saoudite, mais le club phocéen veut absolument convaincre l’attaquant gabonais de rester.

Les attaquants capables de marquer 30 buts en une saison ne courent pas les rues à Marseille et l’été dernier, l’OM a enfin réussi à en attirer un en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré des premiers mois compliqués, l’ancien buteur de Chelsea a réussi une première saison convaincante en Provence en empilant les buts au sein d’une équipe moribonde qui a terminé 8e de Ligue 1. Cet été, l’objectif de Pablo Longoria est clairement de conserver son attaquant de 35 ans, sous contrat jusqu’en 2026 et cela malgré son salaire imposant, pas vraiment en adéquation avec les finances d’un club non-qualifié pour la coupe d’Europe.

Le board marseillais est prêt à faire cet effort pour garder Aubameyang, car Longoria et Benatia savent que recruter un buteur aussi efficace coûtera très cher sur le marché des transferts. Dans son édition du jour, La Provence fait un point sur l’avenir du Gabonais et confirme que le joueur « s’interroge » toujours sur la suite de sa carrière. L’OM de son côté fait le forcing pour le convaincre de rester même si parallèlement, des discussions ont été rouvertes avec une vielle connaissance, un certain Alexis Sanchez (libre). Foot Mercato apporte quelques précisions supplémentaires en dévoilant que ces derniers jours, l’état-major de l’Olympique de Marseille a rencontré l’agent de Pierre-Emerick Aubameyang.

L'OM a rencontré l'agent de Pierre-Emerick Aubameyang

A l’occasion de ce rendez-vous cordial, le board marseillais a réitéré au clan du joueur sa volonté absolue de le garder une saison de plus, pour l’année 1 du projet Roberto De Zerbi. L’agent de Pierre-Emerick Aubameyang a entendu les arguments de l’OM mais a aussi rappelé au club phocéen que son poulain faisait l’objet de gros intérêts en provenance d’Arabie Saoudite et que tout pourrait se décanter rapidement avec une offre ferme attendue dans les prochains jours de la part d’un club de Saudi Pro League. Une décision devra être prise au moment où l’offre tombera sur le bureau de Pablo Longoria. En attendant, Roberto De Zerbi et les dirigeants de l’OM tentent de convaincre « PEA » de refuser l’or saoudien pour vivre une deuxième saison à Marseille. Le média spécialisé indique en tout cas que quelle que soit la décision finale de Pierre-Emerick Aubameyang, celle-ci devra être prise rapidement car l’OM ne veut pas attendre le mois d’août pour remplacer son buteur vedette.