L'OM sombre en Grèce et accuse l'arbitre

Par Adrien Barbet

Battu par le Panathinaïkos à l'occasion du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille a fait une très mauvaise opération. Azzedine Ounahi accuse l'arbitrage.

Grâce à un but de Bernard à la fin du match, le Panathinaïkos a pris une petite option sur la qualification. L'OM devra renverser les Grecs, le mardi 15 août au Stade Vélodrome pour espérer participer à la prochaine campagne de la coupe aux grandes oreilles. Si dans ce match, le club de la cité phocéenne a beaucoup déçu avec seulement 32% de possession, les joueurs de Marcelino ont également été beaucoup bousculés. Moins conquérant physiquement, alors que c'était l'une des forces de Marseille la saison passée, l'OM a beaucoup subi. Après la rencontre, Azzedine Ounahi s'est exprimé sur cette défaite olympienne. Le milieu de terrain estime que l'arbitrage a été trop en faveur des joueurs du Panathinaïkos et que de nombreuses fautes ont été oubliées pour les Marseillais.

Azzedine Ounahi très remonté contre l'arbitrage

« Déjà l’arbitre, on a regardé le match et il y a des fautes qu’il ne siffle pas. Et dès que l’on touche l’adversaire il siffle direct. Maintenant, il faut oublier ce match-là et se mettre au travail pour le prochain match. C’est toujours difficile de jouer à dix contre onze à l’extérieur. Maintenant, il faut oublier ce match-là et travailler pour le match retour. On sait très bien que l’on a un nouveau groupe, que c’est un nouveau système donc c’est à nous de travailler et de trouver les liens entre nous », a déploré le Marocain suite à la défaite de l'OM. L'ancien joueur d'Angers n'a pas apprécié la prestation de l'arbitre central, qu'il n'a pas jugé neutre, avec un carton rouge qui a beaucoup pesé sur la fin de la rencontre. Marseille devra impérativement renverser la tendance au match retour pour espérer affronter Braga ou le club serbe du Backa Topola en barrage, dernière marche avant l'accession finale à la Ligue des Champions.