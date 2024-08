L'OM s'offre un champion du monde comme gardien

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En quête d'un gardien de but numéro 1, l'Olympique de Marseille prend tout le monde à contrepied en négociant avec l'Ajax Amsterdam pour faire signer Geronimo Rulli, déjà passé par Montpellier.

Pau Lopez est toujours sous contrat avec l'OM, le portier espagnol ayant raté le train qui l'emmenait vers Côme. Mais du côté de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi on a déjà tranché dans le vif en envoyant celui qui était le portier titulaire vers le loft. L'entraîneur italien souhaite un gardien de but adapté à son style de jeu et visiblement ce n'est pas le cas de Pau Lopez. Exit donc ce dernier, à qui il va falloir trouver un club, et désormais, c'est au patron de l'Olympique de Marseille et Mehdi Benatia de trouver un gardien de but titulaire pour la saison de Ligue 1 qui débute dans un peu moins de deux semaines. Fabrizio Romano n'a aucun doute sur le profil visé, et il ne s'agira pas d'un gardien de but français, mais d'un joueur qui a déjà évolué dans notre championnat, à savoir Geronimo Rulli, qui a porté le maillot de Montpellier pendant la saison 2019-2020.

L'OM veut du lourd dans les buts

Désormais sous contrat avec l'Ajax Amsterdam, le gardien de but argentin, présent dans le groupe qui a gagné le Mondial 2022 au Qatar et la Copa America 2024, mais également dans l'équipe olympique d'Argentine, éliminée par la France en quart de finale des JO, ne serait pas opposé à un retour en Ligue 1 sous le maillot de l'Olympique de Marseille. De son côté, Footmercato indique que les dirigeants de l'OM ont déjà entamé des discussions, à la fois avec l'entourage proche de Geronimo Rulli, mais aussi avec leurs homologues du club néerlandais, visiblement pas opposés à un départ du joueur arrivé de Villarreal pour 8ME en janvier 2023.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur du portier argentin de 32 ans est estimée à 5 millions d'euros, pas de quoi faire peur à Marseille qui lors de ce mercato 2024 enchaîne les grosses signatures, ce qui démontre que les soucis financiers souvent évoqués ne sont finalement pas si graves que cela. A Pablo Longoria de finir le travail concernant Rulli, dont comme toujours le profil a été validé par l'entraîneur italien de l'OM, qui a son mot à dire sur chaque dossier.