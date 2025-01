L'OM s'active pour cette star brésilienne à 25 millions

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’intérêt de l’OM pour Andreas Pereira est toujours d’actualité. La preuve, le club phocéen a contacté Fulham pour connaître les conditions d’un potentiel transfert de l’international brésilien au mois de janvier.

Cet hiver, la priorité de l’Olympique de Marseille est clairement de renforcer sa défense. Cela a déjà été fait en partie avec la venue de Luiz Felipe, recruté gratuitement après 18 mois en Arabie saoudite. L’idée est maintenant d’offrir un ou deux latéraux à Roberto De Zerbi, à condition bien sûr de dégraisser dans ce secteur surchargé en indésirables (Brassier, Meïté, Mbemba, Lirola). En cas de bonne opportunité, l’OM ne s’interdit pas non plus un achat au poste de meneur de jeu, où Carboni s’est blessé et où Harit est irrégulier en plus d’être trop souvent blessé.

A ce poste, un joueur fait de l’effet à Roberto De Zerbi, il s’agit comme indiqué récemment par la presse anglaise d’Andreas Pereira, auteur de 2 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison à Fulham. En fin de cycle au sein du club anglais, l’international brésilien souhaite partir. Une aubaine pour l’OM, qui s’est renseigné auprès de Fulham au cours des dernières heures sur les conditions d’un transfert selon les informations de Myke Rincon.

L'OM a contacté Fulham pour Andreas Pereira, mais...

Le journaliste indique néanmoins que l’addition sera salée pour l’OM en cas de transfert car Fulham réclame 25 millions d’euros pour son meneur de jeu passé par Manchester United. Une somme que l’Olympique de Marseille a peu de chance de mettre sur la table en plein mois de janvier alors que ce poste n’est pas un besoin indispensable au vu de la forme de Greenwood ou encore de Rabiot dans ce rôle de joueur en soutien du numéro neuf. L’OM va en tout cas devoir trancher très vite car Andreas Pereira n’attendra pas Marseille éternellement, d’autant qu’il dispose d’un accord avec Palmeiras. Mais le club brésilien ne s’est pas encore entendu avec Fulham, ce qui laisse un peu de temps à l’Olympique de Marseille pour réagir si jamais Pablo Longoria veut faire un ultime cadeau à Roberto De Zerbi cet hiver.