L'OM revient en nombre à Lyon, c'est officiel !

Par Mehdi Lunay

Alors que les supporters de l'OM étaient souvent interdits à Lyon ces dernières années, les choses vont changer. 400 d'entre eux iront au Groupama Stadium le 23 avril. Une souplesse des autorités, semblable à celle observée à l'aller avec les fans de l'OL.

Aulas, on va venir célébrer chez toi ! Voilà ce que peuvent penser les supporters de l'OM depuis quelques heures. Si longtemps exclus de la capitale des Gaules à cause des interdictions de déplacements prises par les autorités préfectorales, les Marseillais vont faire leur retour à Lyon pour le prochain Olympico. Le 23 avril prochain, l'OL recevra l'OM dans un match toujours très chaud et encore plus pour les Marseillais qui ambitionnent de finir sur le podium en fin de saison. Selon le média Le Phocéen, la préfecture du Rhône va autoriser les fans olympiens à venir supporter la bande d'Igor Tudor.

400 Marseillais à Lyon, les autorités plus souples

Cependant, pas question encore de remplir le parcage visiteur du Groupama Stadium. Seuls 400 supporters phocéens seront autorisés à venir passer leur dimanche soir dans le Rhône. Leur venue sera strictement encadrée avec une logistique précise concernant le déplacement de leur bus et leur arrivée au stade sous escorte policière.

🔹400 supporters de l'OM seront autorisés dans le parcage à Lyon !

🔹Le déplacement sera encadré et les supporters seront conduits directement au stade « sous escorte policière, à partir de l’aire de Communay ».#TeamOM #OM pic.twitter.com/W1qJoMDZh1 — For OM Olympien (@OM_LeReseau) April 8, 2023

Cela peut paraître contraignant, notamment sur la question du nombre de Marseillais autorisés. Néanmoins, après plusieurs années à 0 Marseillais à Lyon, cela est un premier pas encourageant. Surtout, à l'aller, les fans de l'OL n'avaient bénéficié que de 200 places pour leur retour au Stade Vélodrome. Des chiffres modestes mais en augmentation, confirmant que les autorités ont enfin trouvé la clé dans un problème complexe du football français : assurer le suivi populaire du foot au stade tout en garantissant la sécurité et le maintien de l'ordre pour chaque match professionnel.