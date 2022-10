LDC : L’OM éliminé, Daniel Riolo siffle la fin du rêve

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a perdu gros en s'inclinant à Francfort mercredi soir (2-1) mais peut toujours se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions en cas de succès contre Tottenham.

L’Olympique de Marseille, qui restait sur deux victoires consécutives contre le Sporting Portugal en Ligue des Champions, est retombé de son nuage, mercredi soir. En effet, l’équipe d’Igor Tudor s’est inclinée de justesse à Francfort (2-1) et a vu sa tâche se compliquer pour accrocher un ticket en 8es de finale de la Ligue des Champions. A l’issue de la cinquième journée, les Olympiens sont quatrièmes de leur groupe. La bonne nouvelle en revanche, c’est que les coéquipiers d’Alexis Sanchez ont toujours leur destin en main : en cas de victoire contre Tottenham au Vélodrome mardi soir, ils seront qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, peu importe le résultat du match entre Francfort et le Sporting Portugal. L’espoir est donc toujours présent mais pour Daniel Riolo, il ne faut pas trop rêver.

Daniel Riolo pessimiste pour l'OM en C1

Le consultant de RMC estime en effet que Marseille est bien plus proche d’une élimination que d’une qualification pour la suite de la Ligue des Champions. « Tottenham va jouer sa peau en Ligue des Champions contre l’OM. Entretenons l’espoir, mais j’ai le sentiment que l’on est plus proche d’un Marseille 4e à la fin de la phase de groupes que d’un Marseille qualifié. Je veux bien être surpris et ce sera magnifique si le Vélodrome est en feu et que l’OM fait l’exploit de battre Tottenham mais j’estime que l’OM est plus proche de se faire éliminer. On a vu des limites contre une équipe de Francfort qui est très moyenne et qui pourtant a réussi à battre Marseille deux fois. Tu joues ta qualification contre Tottenham qui est l’équipe la plus forte du groupe et qui a besoin de se qualifier. Mardi prochain au Vélodrome, tu auras Son et Harry Kane face à toi, il va vraiment falloir créer l’exploit » a analysé le consultant de l’After Foot, pour qui Marseille aura très fort à faire mardi soir pour battre les Spurs, lesquels ne sont pas certains d’être qualifiés et qui ne feront donc pas tourner leur effectif contre Marseille.