L'OM repéré en Italie pour un nouveau coup de génie

L'Olympique de Marseille ne cherche pas uniquement un attaquant d'ici à la fin du mercato. Et de nouveau, les dirigeants de l'OM se sont tournés vers l'Italie pour un renfort en milieu de terrain.

Le départ d'Elye Wahi pour Francfort a focalisé l'attention des supporters phocéens, ces derniers étant dans l'attente de savoir qui sera l'heureux élu déniché par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Cependant, les deux dirigeants de l'Olympique de Marseille s'activent également sur d'autres dossiers qu'ils espèrent boucler d'ici au 3 février, date de la fin du mercato d'hiver. Et ce dimanche, Nicolo Schira, journaliste italien spécialiste du mercato, révèle à ses 336.000 followers, que l'OM est toujours cité dans le dossier Nicolo Fagioli, le milieu de terrain italien de la Juventus, à qui Thiago Motta a donné un bon de sortie durant cette période des transferts. Ce n'est pas la première fois que le nom de l'international italien de 23 ans est cité du côté du Vélodrome, mais Marseille n'a visiblement pas lâché l'affaire.

Nicolò #Fagioli is not in Thiago #Motta’s Plans and could leave #Juventus, which have not changed their requests: #Juve still ask 20M on a permanent deal or with obligation to buy. Not a loan. Two SerieA Clubs, a Saudi Club, #OlympiqueDeMarseille and two english clubs interested https://t.co/MIIiUMY1Nv