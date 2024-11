L'OM en pole position pour signer Nicolo Fagioli ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’intérêt de l’OM pour Nicolo Fagioli se confirme chaque jour à tel point que selon un journaliste italien bien renseigné sur le sujet, le club phocéen est désormais en pole position dans le dossier du milieu de la Juventus.

En manque de temps de jeu avec la Juventus Turin depuis le début de la saison, Nicolo Fagioli est un joueur de plus en plus courtisé. Le Paris Saint-Germain surveille la situation de l’international italien de 23 ans de près, mais le club de la capitale n’est pas le seul club français sur les rangs. Comme révélé il y a plusieurs jours par la presse italienne, l’Olympique de Marseille a également manifesté son intérêt pour l’élégant droitier d’1m78. En quête d’un milieu de terrain pour renforcer ce secteur de jeu au mois de janvier, l’OM souhaite aller vite pour prendre l’avantage sur ses concurrents et s’assurer la signature de Nicolo Fagioli si l’on en croit les informations du journaliste italien Giovani Albanese.

Il #Marsiglia è molto avanti per prendere #Fagioli nella finestra del #calciomercato di gennaio. Anche il #Napoli sulle tracce del centrocampista, ma il club francese è già uscito allo scoperto: la cessione può incrementare il budget della #Juventus per un investimento in difesa. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) November 29, 2024

Dans un tweet, ce dernier l’affirme, l’Olympique de Marseille est actuellement en pole dans le dossier du milieu de terrain de la Juve. « L’OM est bien en avance pour Fagioli dans l’optique du mercato hivernal. Naples est également sur la piste du milieu de terrain, mais le club français est en avance. Cette vente pourrait augmenter le budget de la Juventus cet hiver pour recruter en défense » a publié le journaliste sur son compte X. Le montant du potentiel transfert à venir n’a pas été révélé, mais selon les derniers échos et selon les sources, la Juventus Turin réclamerait tout de même entre 20 et 35 millions d’euros pour le natif de Piacenza.

L'OM accélère pour Nicolo Fagioli

Une sacrée somme que Mehdi Benatia et Pablo Longoria semblent prêts à poser sur la table pour s’attacher les services de Nicoli Fagioli, dont la complémentarité avec Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot ne fait aucun doute aux yeux de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM, pas pleinement satisfait de son équipe en ce début de saison, souhaite faire venir des joueurs techniques tels que Fagioli pour imposer son style de jeu tout en possession de balle en Ligue 1, ce qu’il ne parvient pas à faire pour le moment puisque ses joueurs brillent surtout en contre lors des matchs à l’extérieur.