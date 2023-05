L’OM renvoie le boulet Nuno Tavares à Arsenal

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après son match désastreux à Lens samedi soir, Nuno Tavares a scellé son avenir. L’OM ne le conservera pas à l’issue de son prêt en juin.

Étincelant en début de saison, Nuno Tavares avait marqué les esprits en août et en septembre à l’Olympique de Marseille en s’affirmant assez tôt dans la saison comme le meilleur buteur du club phocéen. Tout en puissance sur son côté gauche, le Portugais a rendu fou certaines défenses de Ligue 1 et tout le monde se demandait pourquoi Arsenal avait prêté un joueur aussi fort. Rapidement, les supporters de l’OM et les observateurs du championnat de France ont compris. Dès les premiers matchs de Ligue des Champions comme à Tottenham ou contre Francfort, Nuno Tavares a affiché ses premières limites et au fil de la saison, le Portugais a soufflé le bon et le très mauvais au sein de l’équipe d’Igor Tudor.

A partir du mois de janvier, Pablo Longoria et ses collaborateurs ont commencé à émettre de gros doutes sur le joueur prêté par Arsenal dans l'optique de la saison prochaine. Ces derniers jours, une décision définitive a été prise selon les informations du média britannique Daily Canon. Spécialisé dans l'actualité des Gunners, le site anglais affirme que l’Olympique de Marseille a définitivement renoncé au recrutement de Nuno Tavares à la fin de la saison. Fortement envisagé il y a encore deux à trois mois, le transfert définitif du joueur formé au Sporting Portugal à l’OM ne verra jamais le jour.

Nuno Tavares, retour à Arsenal confirmé cet été

Peu importe l’issue de la saison pour Marseille, avec ou sans une qualification directe pour la Ligue des Champions à la clé, Pablo Longoria cherchera un autre joueur au poste de piston gauche. Il se murmure même que l’OM souhaite recruter deux joueurs à gauche afin de ne plus avoir à utiliser Jonathan Clauss sur son mauvais pied et installer définitivement Sead Kolasinac dans l’axe. Un grand chantier s’ouvre donc pour le président olympien dans ce secteur de jeu, où le nom de Raphaël Guerreiro a été associé à l’OM il y a quelques semaines sans que l’on sache vraiment si cette piste fait office de priorité pour le club olympien.