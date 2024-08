L’OM relance cette piste à 15M€ au milieu de terrain

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’Olympique de Marseille se prépare à perdre Azzedine Ounahi ainsi que Jordan Veretout cet été. La direction phocéenne se lance à la recherche de potentiels remplaçants à ce poste et a relancé une piste évoluant en Série A.

L’Olympique de Marseille restera quoi qu’il arrive l’une des équipes les plus actives sur le marché des transferts en France comme en Europe. Pablo Longoria a réalisé une très large revue d’effectif à tous les postes. A deux semaines de la fin du mercato et à quelques heures de reprendre son championnat sur la pelouse du Stade Brestois, l’OM doit encore peaufiner les détails de son groupe et des incertitudes sont toujours présentes notamment au poste de milieu de terrain. Azzedine Ounahi et Jordan Veretout ne sont plus dans les plans de la direction ainsi que de Roberto De Zerbi et sont priés de trouver un autre projet d’ici le 30 août. Pour anticiper un probable départ des deux joueurs, l’OM prospecte le marché afin de se renforcer et a s'est tourné vers un profil de Série A.

L’OM relance la piste menant à Ilic

🔹L’OM serait de nouveau intéressé par Ivan Ilić 🇷🇸 (23 ans, milieu de terrain) et aurait formulé une offre de 15M€ au Torino. (@LaStampa)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/zUZ2miJpti — MercatOM (@Mercat_OM) August 14, 2024

Selon les informations du quotidien local La Stampa, l’Olympique de Marseille a relancé la piste menant au milieu du Torino, Ivan Ilic, et a même proposé une offre de 15 millions d’euros à ses homologues italiens. Cependant, le Torino a refusé la proposition du board phocéen au sujet de son joueur de 23 ans. Formé à l’Etoile Rouge de Belgrade, le joueur international serbe a ensuite signé à Manchester City sans jamais disputer une seule rencontre avec l’équipe première. C’est en Série A qu’il s’est relancé, au Hellas Vérone puis au Torino. Reste à savoir si l’OM reviendra à la charge avec un montant supérieur à l’offre initiale, même si une arrivée d’Ilic sur la Canebière ne peut être conditionnée qu’avec les départs des indésirables Veretout et Ounahi, qui possèdent eux un salaire confortable à l’OM.