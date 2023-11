L’OM regrette Nuno Tavares, ça devient grave

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Battu dans les dernières minutes à Lens (1-0) dimanche, l’Olympique de Marseille inquiète de plus en plus. Les Marseillais ne semblent pas en mesure d’élever leur niveau. La faute, selon Daniel Riolo, à un recrutement de mauvaise qualité.

Les débuts prometteurs de Gennaro Gattuso sont déjà oubliés. Certes, le successeur de Marcelino avait tout de suite amené du dynamisme et de la verticalité dans le jeu. Mais sous les ordres de son nouvel entraîneur, l’Olympique de Marseille n’a remporté qu’un seul de ses cinq matchs en Ligue 1. L’équipe phocéenne enchaîne les prestations décevantes, à l’image de la copie rendue à Lens dimanche. Pour le journaliste Daniel Riolo, le problème ne vient pas forcément du coach, mais plutôt du recrutement.

Correa c’est la cata…tu joues à 10 — Ludo Obraniak (@Ludo_Obraniak) November 12, 2023

« Le bilan est catastrophique depuis que Gattuso est là, a analysé le spécialiste sur RMC. Je ne sais pas si c’est un problème d’entraîneur. Ce qui est sûr, c’est que le recrutement est raté. Les joueurs qui sont arrivés ne sont pas bons, on est tous d’accord là-dessus. Gattuso peut varier ses mises en place tactiques, jouer en 4-4-2, mettre un numéro 10 derrière l’attaquant... J’ai l’impression que le problème, c’est la limite des joueurs qui sont là. Il y a des joueurs qui sont extrêmement limités. »

« L’idée c’est de donner les clés à Harit qui est un peu au-dessus des autres techniquement, a constaté le journaliste. Défensivement, les mecs se battent. Mais tu n’as pas d’attaquant de pointe et les joueurs sur le côté ne sont pas bons. La faiblesse des mecs que tu as sur le terrain fait que tu rends cette copie-là à la fin. L’année dernière l’équipe était juste meilleure. Ce qu’avait mis en place Tudor avait fonctionné. »

Riolo regrette le flop Tavares…

« Là on ne comprend pas ce que fait Gattuso. Correa et Sarr sont mauvais, je ne sais pas s’ils peuvent faire mieux que ça. Sarr, je n’ai jamais trouvé que c’était un bon joueur et Correa était quatrième de la rotation à l’Inter. Même à gauche, quand Lodi est arrivé, on s’est dit "bonne nouvelle". Je pense même qu’avec tous les défauts qu’il pouvait avoir, Tavares apportait plus. (…) Il faut s’inquiéter pour Marseille », a prévenu Daniel Riolo, persuadé que le président Pablo Longoria a lui-même plombé son équipe au mercato.