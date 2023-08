L'OM refuse d'être humilié avec Guendouzi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Désireux de vendre Mattéo Guendouzi avant la fin du mercato estival, l’OM négocie avec la Lazio pour le transfert de l’international français. Mais à ce jour, l’accord entre les deux clubs est loin d’être imminent.

Après avoir vendu Cengiz Ünder à Fenerbahçe et Ruslan Malinovskyi au Genoa, l’Olympique de Marseille souhaite boucler le départ de Mattéo Guendouzi. Ce troisième départ en moins de deux semaines permettrait à l’OM d’avoir plus de latitude dans la dernière ligne droite pour recruter un latéral droit et un voire deux joueurs offensifs afin de combler pleinement l’entraîneur espagnol Marcelino. Ces derniers jours, des négociations actives sont en cours entre Marseille et la Lazio Rome pour Mattéo Guendouzi. Le n°6 de l’OM, remplaçant sous Igor Tudor en fin de saison dernière, n’a pas non plus les faveurs de Marcelino. Son départ est quasiment acté, d’autant qu’il s’agit de l’un des joueurs les mieux valorisés de l’effectif à ce jour.

🚨🔵⚪️🇫🇷 #Ligue1 |



◉ La Lazio et l'OM ont encore discuté aujourd'hui du transfert de Guendouzi.



◉ L'OM en espère ~22M€ quand la Lazio en propose 15 + des bonus.



◉ La Lazio doit aussi trouver un accord avec les agents du joueur.



Mais pour l’heure, tout accord est loin d’être imminent puisque Foot Mercato indique que l’Olympique de Marseille réclame 22 millions d’euros pour le transfert de Mattéo Guendouzi, lequel avait été recruté pour 11 millions d’euros il y a deux ans en provenance d’Arsenal. Le problème, c’est que la Lazio est loin de s’aligner sur les prétentions marseillaises pour le moment. Tandis que Foot Mercato croit savoir que Rome est prêt à monter à 15 millions d’euros plus des bonus, le Corriere dello Sport dévoile dans son édition du jour que le club de Maurizio Sarri espère obtenir Mattéo Guendouzi en prêt avec option d’achat obligatoire d’un montant avoisinant les 13 millions d’euros.

La Lazio veut faire baisser le prix de Guendouzi

Autant dire que pour Marseille, il n’est pas envisageable une seconde de brader son numéro 6 à ce point. A pilori, Pablo Longoria ne discutera même pas en dessous de la barre symbolique des 20 millions d’euros et le président de l’OM pourrait profiter de quelques touches en Angleterre et en Italie afin de faire monter le prix de son joueur ou tout du moins essayer. A huit jours de la fin du mercato, ce dossier n’a pas encore dévoilé sa vérité et pour l’heure, on ignore si les négociations vont aboutir. Quoi qu’il en soit, le mercato de Marseille n’est pas paralysé par ce dossier, l’OM ayant les moyens de recruter un latéral et un ailier gauche même sans la vente de Mattéo Guendouzi.