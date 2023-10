L’OM a vendu une saucisse à Lorient, Riolo se marre

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL et le FC Lorient ont fait match nul sur le score de 3 buts partout. La performance de l'ancien Marseillais, Isaak Touré, n'a pas convaincu certains observateurs.

L'OL n'y arrive toujours pas en Ligue 1 ! Les Gones, qui menaient pourtant 3 buts à 1 en début de seconde période, sont retombés dans leurs travers pour au final concéder un match nul qui ne fait pas du tout leurs affaires. Du côté des Merlus, on peut se satisfaire de ce point pris dans une atmosphère assez pesante. Néanmoins, il faudra faire bien plus pour repartir de l'avant dans la durée. Défensivement surtout, les Bretons n'ont pas été rassurants. Le nouveau venu, Isaak Touré, aura été en difficultés face aux attaquants lyonnais. Et ça n'a pas du tout échappé à Daniel Riolo, un peu dubitatif sur le vrai niveau de l'ancien joueur de l'OM.

Isaak Touré, Riolo se moque

Le Toure de Lorient, c’est trop tard pour le réorienter au basket ? Ou un truc avec médaille possible aux JO ? Non ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) October 8, 2023

Sur son compte X, le consultant ne s'est en effet pas privé pour dégommer Touré, qu'il qualifie plus de joueur de basket que de football. « Le Toure de Lorient, c’est trop tard pour le réorienter au basket ? Ou un truc avec médaille possible aux JO ? Non ? », a notamment posté Daniel Riolo, qui pense que l'OM a plutôt fait une bonne opération en se débarrassant d'Isaak Touré lors du dernier marché des transferts estival. A seulement 20 ans, le natif de Gonesse a néanmoins encore une belle marge de progression. La saison dernière, son prêt à Auxerre avait été une belle réussite. Désormais engagé sur 5 saisons avec Lorient, il va devoir se servir de ce genre de matchs pour grandir et prouver qu'il peut être une valeur sûre en Ligue 1. Nul doute en tout cas que Daniel Riolo ne le manquera pas lors de ses prochaines sorties.