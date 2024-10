L'OM réclame ses supporters à Nantes

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le ministère de l'Intérieur a décidé d'interdire le déplacement des supporters de l'OM à Nantes. La direction phocéenne n'a pas tardé à protester, souhaitant que cette décision soit annulée au plus vite.

La relation entre les pouvoirs publics et les supporters des clubs français ne s'améliore pas malgré les différents gouvernements. Le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau applique le principe de la tolérance zéro dans les stades de Ligue 1. Dans son viseur notamment, les trois principaux clubs français le PSG, l'OM et l'OL. Ainsi, dimanche soir, les supporters marseillais seront interdits de déplacement à Nantes sur ordre de la place Beauvau. On estime que ce Nantes-OM menace « l’ordre public ». Une décision incompréhensible pour la direction phocéenne qui veut la faire annuler au plus vite.

Selon les informations de la Provence, l'OM a déposé un recours auprès du ministère de l'Intérieur pour autoriser la venue des fans marseillais à la Beaujoire. Le club olympien juge que Nantes-OM ne constitue pas un match à haut risque, les deux clubs n'étant pas des rivaux purs et durs. En plus, l'OM souligne le fait que son parcage visiteurs n'a jamais posé problème à Nantes. A voir si le ministère de l'Intérieur changera sa décision alors que le dernier Nantes-OM avait été marqué par la violente agression de spectateurs vêtus de maillots marseillais en pleine tribune nantaise.