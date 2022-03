L'OM négocie pour éviter le piège à Bâle

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Jeudi soir, les choses ne se sont pas si mal déroulées pour l'OM face au FC Bâle avec un succès 2-1. Cependant, hors du Vélodrome, des échauffourées ont opposé les supporters des deux clubs. Les autorités suisses ont décidé que cela ne se reproduirait pas chez elles.

OM-FC Bâle, une rencontre qui n'était pas la plus chaude sur le papier. D'ailleurs, le match n'a attiré que 25 000 personnes au stade Vélodrome jeudi soir. Malgré cela, des supporters marseillais et certains de leurs homologues bâlois ont décidé d'en découdre aux abords du stade peu avant le coup d'envoi. Le rond-point du Prado a notamment été le théâtre de bagarres entre des ultras des deux équipes et a obligé la police à intervenir pour rétablir le calme dans la cité phocéenne.

Des débordements importants ont eu lieu aux abords du Vélodrome avant OM - Bâle ! #OMFCB



🎥 @France3Provence pic.twitter.com/ZfZQt3FpFB — BeFoot (@_BeFoot) March 10, 2022

Bâle ne veut pas de ses supporters, l'OM réagit

Des scènes embarrassantes pour les autorités des Bouches-du-Rhône que ne veulent pas revivre celles de Bâle. La cité helvète a pris un arrêté ce vendredi pour interdire la venue des supporters de l'OM pour le match retour jeudi prochain. C'est donc avec un parcage visiteurs totalement vide que le club olympien est amené à retrouver les Suisses pour défendre son but d'avance. Une perspective qui ne plaît guère à l'état-major marseillais qui compte protester auprès de l'UEFA contre cette décision.

C'est en tout cas ce que rapporte le journaliste Constant Wicherek sur son compte twitter. « Suite à la décision de la police cantonale de Bâle-Ville de fermer le parcage visiteur pour le match retour au St. Jakob-Park, le club a immédiatement sollicité une médiation auprès de l'UEFA afin de permettre à ses supporters de pouvoir se déplacer », écrit-il. Avec le concours de l'UEFA, les Marseillais espèrent inverser cette décision pour offrir ce match à leurs fidèles et surtout bénéficier de leur soutien alors que la double confrontation (2-1 à l'aller) est loin d'être gagnée.