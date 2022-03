OM-Bâle : Incidents entre ultras autour du Vélodrome...

Dans : OM.

Avant le huitième de finale aller de l’Europa Conférence League entre l’Olympique de Marseille et le FC Bâle, de violents incidents se sont déroulés aux abords du Stade Vélodrome…

C’est une rengaine que plus personne ne voudrait ressortir, mais ce jeudi soir, un nouveau match européen a été entaché de débordements… Alors que la rencontre entre l’OM et Bâle ne débutera qu’à 21 heures, le duel a déjà commencé entre les supporters. Puisque les Marseillais et les Suisses se sont affrontés dans les rues de la cité phocéenne. Malgré un gros dispositif de sécurité autour de l’enceinte, qui doit accueillir 25 000 spectateurs ce jeudi soir, certains Marseillais ont quand même voulu en découdre avec les 700 ultras suisses au rond-point du Prado. À coup de jets de projectiles et de pétards, le ton est monté et la police a donc dû intervenir avec du gaz lacrymogène afin de ramener le calme.

Deux supporters marseillais interpellés

Si les débordements n’ont pas duré longtemps, et que les Suisses ont pu rejoindre le stade aux alentours de 18 heures, cette affaire ne va pas en rester là. Puisque selon RMC, « deux supporters marseillais ont été interpellés pour violences contre policiers au moment de l'arrivée des fans suisses au stade », sachant que deux représentants des forces de l’ordre ont été blessés… Alors que la crise couve à l’OM suite à un enchaînement de mauvais résultats en Ligue 1, ce nouveau problème ne va pas faire plaisir à Pablo Longoria, vu que l’OM est déjà dans le viseur de l’UEFA après les débordements survenus cette saison contre Galatasaray en Coupe d’Europe déjà… Pour ramener le calme à Marseille, la bande à Jorge Sampaoli devra donc faire un gros résultat face à Bâle ce jeudi soir, histoire d’apaiser les tensions tout en remettant l’OM dans le droit chemin avant la fin de saison.