OM ‍: Il défie Pau Lopez, son agent tue le suspense

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

La fin du marché des transferts à l'OM risque d'être assez agitée. Des départs sont notamment attendus dans les prochaines heures sur la Canebière.

Pablo Longoria est à la recherche de quelques coups à faire en cette fin de mercato estival. Le président de l'OM sait néanmoins que des ventes vont devoir être faites afin de soulager les caisses du club. Mattéo Guendouzi va s'engager dans les prochaines heures avec la Lazio. D'autres pourraient bientôt suivre, même si certains viennent d'être définitivement fixés sur leur avenir à l'OM. C'est en effet le cas pour Simon Ngapandouetnbu. Le portier camerounais ne va pas quitter la Canebière malgré ses envies de départ.

Ngapandouetnbu, l'OM peut passer à autre chose

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

La Minute OM indique que Ngapandouetnbu s'est fait une raison et sera bien le portier numéro 3 des Phocéens cette saison derrière Pau Lopez et Ruben Blanco. Contacté par Le Phocéen, son agent, Franck Belhassen, a confirmé que son client restera à l'OM. Reste à savoir si Marcelino donnera quelques minutes au natif de Foumban, notamment en Coupe de France. A 20 ans, Ngapandouetnbu est en quête de temps de jeu. Un départ l'hiver prochain pourrait revenir sur la table, à moins que le statut des deux portiers espagnols devant lui ne changent. En tout cas, l'Olympique de Marseille est fixé à ce poste et va pouvoir se pencher sur d'autres secteurs de jeu.