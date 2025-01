L'OM ne veut pas voir l'Ajax craquer en plein mercato

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Toujours à la recherche de nouveaux latéraux, l’Olympique de Marseille espère que le deal entre l’Ajax Amsterdam et l’AS Roma pour Devyne Rensch capote pour pouvoir le récupérer librement l’été prochain.

Ce serait mentir de dire que l’Olympique de Marseille ne cherche pas à recruter de nouveaux latéraux. Désireuse de renforcer drastiquement son effectif à ses postes importants, la direction phocéenne a coché plusieurs noms. Plusieurs rumeurs ont déjà émergé, menant à des joueurs comme Nicola Zalewski qui possèdent un profil plutôt offensif. Mais le Polonais n’est pas la seule priorité de l’OM. Le latéral droit de l’Ajax Amsterdam, Devyne Rensch, est une des cibles préférentielles de la cellule de recrutement olympienne. Toutefois, la concurrence de l’AS Roma est bien trop forte sur ce dossier. A moins que le deal entre les deux entités ne capote.

L’OM patiente et croise les doigts pour Rensch

Depuis quelques jours, la rumeur Devyne Rensch à l’Olympique de Marseille a pris de l’ampleur. Toutefois, un obstacle important, intitulé AS Roma, s’est mis en travers de la route de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Le club de la capitale italienne est aujourd’hui en pole position pour s’offrir le latéral droit de l’Ajax Amsterdam. Toutefois, les négociations entre la Louve et les Lanciers patinent, indique Il Messaggero. Les dirigeants de l’OM scrutent la situation avec attention, eux qui espèrent voir le deal capoter afin de placer leurs pions pour une signature libre l’été prochain.

L’écurie néerlandaise a longtemps espéré tirer au moins 10 millions d’euros de la vente de Rensch, mais dans la mesure où le joueur sera en fin de contrat en juin prochain, elle n’est clairement pas en position de force pour négocier. Désireuse d'en profiter, la Roma a d’abord proposé 3,5 millions d’euros. Un écart bien trop loin des exigences amstellodamoises. La direction de l’Ajax est même prête à descendre jusqu’à 7ME alors que les Romains ne veulent pas dépasser les 5ME. Enfin, le journal italien affirme que Devyne Rensch ne veut que la Roma. Un dossier finalement bien délicat pour toutes les parties, mais dont la complexité laisse un peu d'espoir à l'OM.