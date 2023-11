L'OM n'a plus d'argent, terrible nouvelle pour le mercato

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Si certains fantasment sur un mercato à 200 millions d'euros en janvier, la réalité sera brutale. L'Olympique de Marseille a tiré au maximum sur son budget et tout va être compliqué.

La rumeur d’une vente de l’OM a beau s’être intensifiée, la réalité est qu’à l’ouverture du marché hivernal des transferts, c'est avec son budget actuel que Pablo Longoria devrait tenter de renforcer l’équipe de Gennaro Gattuso. Le président de Marseille n’a affiché aucun doute concernant sa marge de manœuvre sur ce mercato d’hiver, mais la réalité financière serait radicalement différente, dévoile le quotidien sportif.

Car pour composer son effectif cette saison, l’Olympique de Marseille n’a pas lésiné à la dépense, les dirigeants phocéens ayant bâti un effectif pour jouer la Ligue des champions, avec les recettes qui vont avec, alors que finalement le club ne jouera que l’Europa Ligue. Gouverner c’est prévoir, et à priori en la matière Pablo Longoria a pris ses désirs pour la réalité, à tort. Alors, afin de pouvoir tenter de renforcer son vestiaire, le directeur général de l’OM a été prié de gratter tout ce qu’il pouvait pour avoir une petite enveloppe.

L'OM a dépensé l'argent de CVC

Car à l'image de l'OL, l'Olympique de Marseille a déjà dévoré l'argent du contrat signé entre la Ligue de Football Professionnel et CVC, soit 90 millions d'euros. L'Equipe confirme que la chasse au gaspi a été lancé du côté de la Commanderie. « Le directeur général Stéphane Tessier prépare le passage devant la DNCG. Il traque le gras dans les services, repousse au maximum le paiement des factures et fait tout pour limiter les dépenses liées à l'exploitation du Vélodrome hors match, et le coût des hospitalités dans le stade, les soirs de rencontre. Mais, de toute façon, la vraie variable d'ajustement reste la masse salariale du groupe pro, et elle correspond aujourd'hui à un vestiaire de Ligue des champions », précise le média. De quoi forcément inquiéter les supporters de l'Olympique de Marseille alors que le début de saison de leur équipe préférée n'est pas du tout à la hauteur des attentes et n'assure pas la présence de l'OM en Ligue des champions la saison prochaine.