L'OM maltraité financièrement, le PSG punit Marseille

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille entame ce mercredi soir à Athènes son périple que mènera le club phocéen vers la Ligue des champions, ou au pire l'Europa League. Sur le plan financier, les choses ne sont pas identiques, y compris si l'OM réussit à aller en C1, le PSG et Lens ayant déjà raflé la mise.

Cela a été dit et répété, sur le plan comptable, l’Olympique de Marseille a tout à gagner d’une qualification en Ligue des champions. Même si Pablo Longoria a promis des primes importantes aux joueurs recrutés cet été et qui sont liées à une place en C1, l’OM sait que cette compétition est très généreuse envers les clubs qui y participent. Cependant, le patron du club phocéen est conscient que la troisième place de l’équipe d’Igor Tudor lors du dernier championnat aura déjà un impact négatif sur les recettes européennes, et cela même si Marseille rejoint le Paris Saint-Germain et le RC Lens dans la phase de poules.

Car l’UEFA a tout prévu, et notamment de favoriser les champions nationaux au détriment des dauphins, et évidemment encore plus des clubs qui finissent à la troisième place. Autrement dit, tandis que le PSG va se gaver, et Lens dans une moindre mesure, l’OM va se contenter de ce que lui laisse le club de la capitale et son dauphin nordiste. C'est le prix à payer pour s'être raté en fin de saison passée.

Le PSG et Lens mieux payés que l'OM

Le quotidien sportif a fait les comptes et même si l’Olympique de Marseille élimine le Panathinaïkos et Braga, l’enveloppe finale ne sera pas aussi pleine, loin de là, que pour les deux autres équipes de Ligue 1. Ainsi, rien que sur le market pool, à savoir la part mise de côté pour la France par l'UEFA, le Paris Saint-Germain touchera 27 millions d’euros, le RC Lens 21 millions d’euros et au mieux 12 millions d’euros pour l’OM, soit 20% de la somme totale contre 45% pour le PSG et 35% pour Lens avant même le premier match. Bien évidemment, si Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers vont loin en Ligue des champions, ils seront traités comme les autres, mais pas avant. Autrement dit, lors de la saison 2023-2024, l'Olympique de Marseille devra veiller à ne pas laisser d'autres clubs l'écarter des deux premières places du Championnat.