L'OM lui crachait dessus, il met l'Europe à genoux

Par Guillaume Conte

Loin de la Ligue des Champions, l'OM et ses supporters ont regardé Matteo Guendouzi faire un match énorme face au Bayern Munich ce mercredi soir. Ejecté par Pablo Longoria, l'international français s'éclate à la Lazio.

L’OM disputera ce jeudi son 16e de finale de Ligue Europa face au Shakthar Donetsk. Une belle affiche face à un club confirmé sur le plan européen même s’il subit bien évidemment les conditions de la guerre en Ukraine, et jouera même cette rencontre en Allemagne. Néanmoins, si l’opposition promet d’être intéressante, on est loin des rêves de Ligue des Champions prévus dans le plan monté par les dirigeants marseillais, Frank McCourt en tête. L’élimination en préliminaire face au Panathinaïkos a fait très mal, et depuis, la saison olympienne est bien morose.

Guendouzi, une belle vente mais des regrets

Gennaro Gattuso essaye avec sa hargne de relancer un effectif qui ne semble pas tailler pour occuper les sommets de la Ligue 1, et peine à enchainer les succès. Les absents sont très préjudiciables, mais il y a un départ qui laisse, avec énormément de retard, beaucoup de regrets aux supporters de l’OM. C’est celui de Matteo Guendouzi, cédé à la Lazio Rome au 1er septembre pour l’une des rares ventes du club phocéen. Pablo Longoria a récupéré 14 millions d’euros avec ce transfert, avec 5 ME de bonus éventuels également. Après des débuts en demi-teinte, le Français s’éclate dans la capitale italienne, et a même livré une prestation XXL face au Bayern Munich ce mercredi soir. Au final, une victoire 1-0 face à un ténor européen et un titre d’homme du match pour l’ancien récupérateur de l’OM.

Matteo Guendouzi homme du match d'un 8e de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich.



« Je ne sais pas si les supporters de l’OM le regrettent, mais Guendouzi a encore fait un très gros match avec la Lazio hier soir face au Bayern Munich », lance le journaliste Thierry Cros, qui alimente ainsi le débat sur un joueur que peu de monde pleurait au moment de partir. Notamment parce qu’il avait raté sa rencontre face au « Pana », en plus de son tir au but décisif, ce qui avait précipité son départ. Mais depuis, les vestes se sont retournées, et ce n’est pas vraiment la valeur de l’international français qui est remis en cause, mais plutôt son utilisation par les différentes entraîneurs passés par l’OM. En attendant, la cote de Pablo Longoria ne cesse de baisser, surtout que Marseille aurait bien besoin d’un milieu de terrain à l’heure actuelle.