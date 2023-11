L’OM lui a menti, Guendouzi a préféré partir

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté avec option d’achat à la Lazio Rome, Mattéo Guendouzi ne regrette pas d’avoir quitté l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain estime que le projet marseillais n’était plus celui présenté à son arrivée.

Dans un entretien accordé à Téléfoot le week-end dernier, Mattéo Guendouzi expliquait les raisons de son départ de l’Olympique de Marseille. Près d’une semaine plus tard, l’émission de TF1 relaye la version longue de cette interview où le milieu prêté à la Lazio Rome se justifie plus en détail. On apprend que l’international français, remplaçant après le départ de l’entraîneur Jorge Sampaoli, ne reconnaissait plus le projet présenté par la direction à son arrivée.

"Je suis venu à l'OM pour un projet, une philosophie de jeu. Malheureusement, de manière générale sur ma 2e saison, ce n'était plus la même chose..."



En exclu pour Téléfoot, Mattéo Guendouzi explique les raisons de son départ de l'OM au micro de @YassinNfaoui pic.twitter.com/tht58gHOTt — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 11, 2023

« Honnêtement, le jeu qui me correspondait le plus, c'était le jeu avec le coach Sampaoli, a confié Mattéo Guendouzi. C'était vraiment un football que j'ai beaucoup aimé, que ce soit à l'entraînement ou en match. Je m'y retrouvais et je pense que toute l'équipe aussi. C'est pour ça qu'on a fait une excellente saison et qu'on a quand même terminé deuxièmes du championnat. On partageait vraiment la même philosophie de jeu, on partageait les mêmes idées de jeu. C'est pour ça que je me suis épanoui au maximum. »

« Ça s'est retranscrit par de très belles performances, mais aussi celles de l'équipe. Mais globalement il n'y a que du positif sur ces deux saisons à l'OM, ça a été pour moi un passage très réussi, a estimé l’ancien joueur d’Arsenal. Je ne remercierai jamais assez tous les supporters de l'OM qui ont toujours été derrière moi et qui m'ont donné un grand amour. Je les porterai à jamais dans mon coeur. Pourquoi je suis parti ? Il faut savoir faire des choix de carrière à des moments importants. Quand j'ai signé à l'OM, c'était par rapport aux discours de Pablo Longoria et de Sampaoli. »

Pour Guendouzi, l'OM a trop changé

« On m'a proposé un projet, on m'a dit beaucoup de choses qui ont été retranscrites la première saison, mais qui par la suite ne me correspondaient plus assez. Je suis venu pour un projet, une philosophie de jeu, des choses que j'aime. Mais sur la deuxième saison, ce n'étaient plus les mêmes choses, il y a eu pas mal d'instabilité, on a changé beaucoup de fois de coach en deux ans, un nouvel effectif qui se transforme à chaque fois. Il n'y avait pas de continuité. Il a fallu faire un choix pour moi, pour ma carrière. Et le meilleur choix pour moi, c'était de signer à la Lazio », a conclu Mattéo Guendouzi.