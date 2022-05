L'OM livre un étonnant duel en France pour Ghoulam

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un latéral gauche au mercato, l’OM a activé la piste menant au défenseur de Naples, Faouzi Ghoulam.

Tout au long de la saison, l’Olympique de Marseille a galéré au poste de latéral gauche. Lors de la première partie de saison, Jordan Amavi n’a pas convaincu Jorge Sampaoli et a été expédié à Nice lors du mercato hivernal. Au mois de janvier, Pablo Longoria a misé sur Sead Kolasinac. Mais l’ex-défenseur d’Arsenal n’a pas non plus trouvé grâce aux yeux du staff de l’OM, qui a principalement fait confiance à Luan Peres à ce poste, bien que le Brésilien soit davantage un défenseur central de formation. En toute logique, l’une des priorités de la direction marseillaise cet été sera de recruter un latéral gauche de haut niveau. Et à en croire les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, une piste italienne est creusée par Pablo Longoria ainsi que par son directeur technique David Friio. Elle mène à Faouzi Ghoulam, en fin de contrat à la fin de la saison avec Naples.

L'OM et l'ASSE sur la piste de Ghoulam

Plombé par les blessures ces dernières années, Faouzi Ghoulam a disputé quinze matchs cette saison sous les couleurs de Naples, qui ne devrait pas prolonger son contrat à l’issue de la saison. Une aubaine pour l’Olympique de Marseille, qui souhaite profiter du statut de joueur libre de Faouzi Ghoulam pour recruter l’international algérien gratuitement. Mais dans ce dossier, l’OM est confronté à la concurrence d’un autre club français : Saint-Etienne, ancien club de Faouzi Ghoulam. Loïc Perrin est à la manœuvre dans ce dossier afin de rendre possible le retour de l’Algérien chez les Verts. Reste que l’Olympique de Marseille a bien plus de chances de rafler la mise dans ce dossier car en cas de descente en Ligue 2, les Verts n’auront évidemment aucune chance de recruter Faouzi Ghoulam. Avec le défenseur de Naples, il est clair que l’OM s’attacherait les services d’un latéral de haut niveau, rodé aux joutes européennes et qui conviendrait au style de jeu offensif de Jorge Sampaoli. A condition d’être prêt physiquement et d’être épargné par les blessures.