L'OM l'envoie au Qatar, la réponse salée de Veretout ‍!

Par Guillaume Conte

Annoncé proche d'Al-Duhail depuis plus d'un mois, Jordan Veretout a déchiré l'offre venue du club qatari. Au grand désarroi de l'OM qui se voyait déjà faire une belle vente.

Joueur cadre de l’Olympique de Marseille la saison passée, Jordan Veretout est pourtant invité à se trouver un nouveau club. Le milieu de terrain ne s’attendait pas à être poussé dehors et a beaucoup de mal à quitter la cité provençale. Surtout pour aller dans un endroit où il ne veut pas. Pourtant, Pablo Longoria avait trouvé un accord juteux avec Al-Duhail afin de vendre l’ancien nantais avec un transfert à 12 millions d’euros qui aurait bien rempli les caisses de l’OM. Surtout que, le milieu de terrain international français aurait récupéré un salaire copieux de 15 ME étalés sur trois ans. Mais selon l’informateur Nicolo Schira, Jordan Veretout a déchiré cette offre ces derniers jours, ne voulant pas entendre parler d’un départ pour le Golfe et ainsi enterrer sa carrière sur le plan sportif.

Un bon club européen ou rien pour Veretout

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jordan Veretout (@jordanveretout)

A un an de la fin de son contrat, il est toutefois toujours invité à se trouver un nouveau club. Et ce pourrait encore être le cas dans les prochains jours, puisque l’informateur italien assure que Veretout accepterait un transfert dans un club européen, lui qui a notamment brillé à l’AS Roma. A condition que ce club ne soit pas de seconde zone, avec probablement une participation à une Coupe d’Europe en ligne de mire. Les choses ont en tout cas le mérite d’être claires, le joueur marseillais n’a pas l’intention de partir pour une belle offre sans un beau challenge sportif. C’est assez rare de nos jours, et cela ne va certainement pas plaire à l’OM qui espérait faire une belle vente rapide pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat. Il reste à savoir si des clubs européens correspondant aux souhaits du joueur passé par l’AS Saint-Etienne notamment, vont se positionner pour permettre à Marseille de récupérer une indemnité dans ce dossier.