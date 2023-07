L'OM joue sa saison, sans Alexis Sanchez c'est mort

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Conserver Alexis Sanchez est la priorité de l'OM, Pablo Longoria l'a confirmé en marge de la présentation de Marcelino. Si efficace devant les buts, le Chilien est surtout le leader de vestiaire indispensable aux ambitions marseillaises.

La question de l'attaquant de pointe titulaire est décidément le marronnier inépuisable à l'OM. Pour la première fois depuis bien longtemps, les Phocéens ont trouvé l'homme adéquat avec Alexis Sanchez. Il y a un an, l'ancien du Barça et d'Arsenal posait ses valises à Marseille et il a rapidement montré qu'il n'avait pas perdu ses qualités à 34 ans. 18 buts en 44 matchs pour Sanchez à l'OM mais surtout une implication de tous les instants dans le jeu offensif marseillais. L'OM lui doit sa place sur le podium ainsi qu'un parcours plus correct que prévu en Ligue des champions. Le club olympien aimerait bien profiter de son attaquant un peu plus encore.

L'OM doit garder Sanchez, sa saison en dépend

Mais, la tâche sera complexe pour les Marseillais. Sanchez est arrivé au bout de son contrat d'un an depuis le 1er juillet. L'OM tente de le prolonger mais le joueur étudie aussi les autres pistes offertes au mercato. Galatasaray a été la première menace pour l'OM mais la plus sérieuse vient d'Arabie saoudite. Très généreux dans leurs contrats, les Saoudiens aimeraient offrir la star chilienne à l'un de leurs clubs. Pablo Longoria a révélé être en discussion avec Sanchez mais il est resté flou sur la réussite des négociations. Il a simplement admis que l'OM voulait plus que tout le conserver.

🔵⚪️ Le président Longoria s'est exprimé au sujet d'Alexis Sanchez



Êtes-vous optimistes pour qu'il reste à l'OM ?#EDG pic.twitter.com/SCEjak5Z9x — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) July 4, 2023

Candice Rolland ne peut qu'adhérer à cela. La journaliste de la Chaîne L'Equipe détaille à quel point Sanchez est important dans l'équipe marseillaise. Elle sous-entend que la qualité de l'effectif ne serait pas la même sans lui. « C’est la priorité. On parle de timing, on parle de premier match dans un mois. En plus, ce qu’il apporte, Longoria l’a dit en refaisant toute la saison d’Alexis Sanchez. C’est au-delà du foot, c’est aussi son leadership. Il emmène tous les joueurs avec lui donc pour moi c’est la priorité. En plus, derrière faut aller chercher un grand attaquant. C’est au moins 30 millions, 30 ou 40 millions, donc vous ne l’avez pas forcément », a t-elle indiqué dans l'Equipe de Greg. Il faudra donc que l'OM se montre généreux et très rapidement pour Alexis Sanchez. Avec les tours préliminaires de Ligue des champions, l'OM doit avoir un attaquant opérationnel pour fin juillet.