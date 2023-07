L'OM humilie le PSG au mercato et rêve du titre

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM réalise pour le moment un mercato estival de qualité. Dernière recrue en date selon Fabrizio Romano, Iliman Ndiaye. De quoi faire saliver, alors que le PSG patauge un peu.

A Marseille, les espoirs sont de plus en plus nombreux à l'aube d'une nouvelle saison riche en enjeux. Dès le mois d'août, l'OM devra gérer le retour de la Ligue 1 mais également son 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Et afin de mettre toutes les chances de son côté, le club phocéen réalise un mercato estival de qualité. Après Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia et Ismaïla Sarr, c'est Iliman Ndiaye qui va s'engager sur la Canebière. Une belle pioche pour les Phocéens après des semaines de négociations avec Sheffield. D'ailleurs, pour certains fans et observateurs de l'OM, les hommes de Marcelino peuvent légitimement croire en leurs chances de faire de grandes choses la saison prochaine.

L'OM champion de France ?

Sur les réseaux sociaux, dont Twitter, nombreux sont ceux à s'exprimer sur la saison à venir. Et pour de plus en plus de personnes, l'OM fait un meilleur recrutement que le PSG. « En vrai l'effectif du PSG vs l'effectif de l'OM maintenant c'est vraiment du 50/50, cette année le titre de champion il n'y aura pas 10 points d'avance et peut-être un nouveau champion.. » ; « Quand on voit ce qui se passe au PSG ! Et si c'était enfin l'année de l'OM ? » ; « Marseille a considérablement rattrapé une partie de son retard tandis qu’on a stagné voire régressé. La hype pour le Classico a pris un sacré coup de boost surtout après la défaite en CDF qui passe toujours pas ici. » ; « l'OM a un meilleur milieu que le PSG depuis 10 ans » ; « Tweet Risqué : L’OM a un meilleur effectif que le PSG et on va gagner la Ligue 1. » ou encore « Si on continue avec Campos je jure que Marseille ou Rennes finissent champion et nous à la troisième place », pouvait-on voir sur le réseau social nouvellement appelé X. Il reste encore bien évidemment quelques semaines aux deux équipes pour continuer de se renforcer. Mais une chose est sûre, le PSG fait très peur à ses supporters.