L'OM gagne enfin, mais garde ses deux boulets ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Enfin une victoire pour l'OM, et elle permet de se qualifier face au Shakthar Donetsk en Europa League. Mais Jean-Louis Gasset a du travail, et va devoir mettre le réveil pour deux joueurs en difficulté.

L’OM a retrouvé le chemin de la victoire pour la première de Jean-Louis Gasset sur le banc de touche. Avec seulement trois séances, l’entraineur marseillais n’a pas pu tout bouleverser mais il a su trouver la composition d’équipe et les changements suffisants pour s’imposer face à Donetsk et qualifier son équipe pour les 1/8e de finale de l’Europa League. Tout n’a pas été parfait mais le résultat est là et la fin de match emballante laisse même l’espoir de voir les joueurs en avoir gardé sous le pied pour la réception de Montpellier ce dimanche au Vélodrome.

Ounahi toujours aussi transparent

Le réalisme et la forme de Pierre-Emerick Aubameyang lui ont valu une ovation, ce qui n’a pas été le cas de deux joueurs qui posent problème au regard de leur performance contre les Ukrainiens. Il s’agit en premier lieu d’Azzedine Ounahi, qui a fait l’unanimité contre lui avec sa performance timorée et son manque de volonté. La Provence lui colle la note de 3/10 avec ce commentaire acide : « Les matches se suivent et se ressemblent pour l’international marocain qui n’a pas pesé sur la rencontre ». Constat similaire dans L’Equipe, où il hérite d’un 4 : « Il a semblé à contretemps sur tous les ballons pendant le premier quart d'heure avant d'entrer enfin dans son match. Mais il a eu très peu d'influence dans le jeu à l’arrivée ». Le niveau de jeu du Marocain inquiète, d’autant plus que l’ancien angevin ne semble pas du tout afficher un visage déterminé à redresser la barre.

Moumbagna toujours aussi maladroit

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

L’autre point faible du match de ce jeudi soir est en attaque, avec la performance compliquée de Faris Moumbagna. Le Camerounais essaye de se rendre utile, fait preuve de beaucoup de volonté, mais cela reste très brouillon, et le geste juste est très rare. « Une première mi-temps très compliquée où il a perdu un nombre de ballons sidérant et où il a très souvent perdu ses appuis dans les duels », lui accorde L’Equipe avec un 4/10 pour ses trop nombreuses glissades en effet sur le terrain du Vélodrome. Même si le Lion Indomptable a le mérite de mettre beaucoup de volonté dans ses actions, son côté brouillon et imprécis n’est pas sans rappeler un certain Vitinha.