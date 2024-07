L'OM fonce sur un dossier ultra secret au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se cherche un nouveau portier depuis l'annonce du départ probable de Pau Lopez à Côme. Les cibles ne manquent pas pour les Phocéens. L'une d'elles mène toujours à un international français.

A Marseille, le marché des transferts est plus actif que jamais. Roberto De Zerbi sait désormais les profils qu'il veut pour son effectif. Certains joueurs ne lui conviennent pas, comme Pau Lopez. Sauf rebondissement, le portier espagnol va rejoindre prochainement Côme. L'OM va donc devoir le remplacer au plus vite. Des négociations sont en cours avec quelques portiers, dont Brice Samba. Le gardien de but de l'équipe de France va quitter le RC Lens et se trouve à l'écoute des propositions. En fin de contrat en juin 2028, Samba a un bon de sortie chez les Sang et Or. Un retour à Marseille ne lui déplairait pas, même si le dossier reste complexe. Raison pour laquelle les Phocéens continuent de sonder le marché.

Samba possible, l'OM prépare aussi ses arrières

Selon les informations de L'Equipe, si Brice Samba reste toujours une piste crédible pour l'Olympique de Marseille, la direction serait en même temps en négociations pour un autre gardien dont le nom n'a pas encore filtré. Ce dernier n'est pas Illan Meslier, Alvaro Valles ou encore Filip Jorgensen, avec lesquels les négociations sont difficiles. Reste donc à connaitre l'identité du gardien de but pisté par Roberto De Zerbi, alors que le nom de Guillaume Restes revient chez les fans et observateurs marseillais ces dernières heures. La saison prochaine, l'OM aura besoin de compter sur une valeur sûre dans ses buts. Aussi, le nouveau portier devra être capable de s'adapter aux demandes de l'entraineur italien, qui veut un joueur à l'aise au pied et doté d'une belle vision de jeu. Le casse-tête ne fait donc que commencer pour la direction marseillaise.