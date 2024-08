L'OM fonce sur Sildillia avec une nouvelle offre

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM fait partie des équipes qui seront encore très actives lors de cette fin de marché des transferts estival. Les Phocéens se cherchent activement un nouveau latéral droit.

L'OM version Roberto De Zerbi va faire ses grands débuts en Ligue 1 ce samedi sur la pelouse du Stade Brestois. Les hommes de l'entraineur italien seront attendus au tournant, alors que la direction marseillaise a mis les moyens cet été pour se renforcer lors du marché des transferts. Si encore pas mal de mouvements sont attendus sur la Canebière, la perspective de faire quelque chose de grand est énorme. Roberto De Zerbi sait néanmoins que des nouveaux joueurs devront débarquer à des postes importants. L'ancien de Sassuolo cherche notamment un nouveau latéral. Et il a flashé sur le profil de Kiliann Sildillia.

Sildillia à l'OM, l'espoir est grand

Selon les informations d'Ekrem Konur, l'OM ne désespère pas de recruter le latéral droit de 22 ans. Pour cela, il faudra réussir à convaincre son club, Fribourg, de le lâcher dans les prochains jours. Pour y parvenir, les Phocéens veulent y mettre du leur et faire l'offre qu'il faudra. Le journaliste précise même que l'Olympique de Marseille vient de présenter une nouvelle offre à Fribourg, espérant obtenir le transfert du prometteur défenseur. Bonne chose pour l'OM dans cette opération, le fait que Kiliann Sildillia soit très enthousiaste à la possibilité de jouer à Marseille et sous les ordres de Roberto De Zerbi. Pour rappel, le Français est estimé à près de 15 millions d'euros par son club allemand. Une belle somme que les Marseillais vont néanmoins devoir combler. Ces dernières heures, un départ d'Amine Harit devient de plus en plus probable. En plus de Sildillia, l'OM aimerait recruter un nouveau attaquant après les échecs dans les dossiers Eddie Nketiah et Youssoufa Moukoko.