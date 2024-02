L’OM fait une prière à 25 millions d’euros

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a été quasiment obligé de se défaire de Vitinha dans les derniers jours du mercato. Il a néanmoins glissé une option d'achat colossale que le Portugais va devoir aller chercher.

Il y a des actions qui marquent malheureusement une carrière, ou du moins le passage dans un club. Très timoré et emprunté depuis un an, Vitinha a vu son aventure à l’OM se terminer brutalement en cette fin du mois de janvier. Quelques jours avant la fin du mercato, le Portugais a loupé une grosse occasion pour donner la victoire à son équipe face à Monaco, manquant totalement sa reprise alors que le but était grand ouvert, sur un centre appuyé à hauteur de genoux. Cela peut arriver, mais c’était clairement la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Si Pablo Longoria hésitait, ce n’était plus le cas et la venue de Faris Moumbagna ainsi que cet énorme raté ont précipité son départ. L’ancien de Braga a rejoint la Genoa dans un deal rapidement ficelé. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat, dont les détails ont été dévoilés ce jeudi par la Gazzetta dello Sport.

Une option d'achat non obligatoire, à Vitinha de jouer

L’option d’achat n’est pas obligatoire pour le club de Gênes, et elle se monte tout de même à 25 millions d’euros. Autant dire que l’OM peut sérieusement sauver les apparences pour un joueur acheté justement 25 ME, mais avec 7 ME de bonus éventuels qui faisaient grimper l’addition à 32 ME. Le quotidien sportif italien précise que la Genoa n’a aucune obligation à lever cette option qui reste très copieuse, mais la formation transalpine ne veut pas passer pour un club qui a profité de cette situation. Résultat, en cas de bonne performance du Portugais, Pablo Longoria a été rassuré et verra bien la Genoa lever cette option d’achat. Nul doute que le dirigeant espagnol n’a pas spécialement envie de récupérer son attaquant dans six mois, et va espérer voir Vitinha briller en Série A, un championnat jamais facile pour les attaquants et au sein d’une équipe qui possède la 13e attaque seulement.