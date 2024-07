L'OM fait une offre à James Rodriguez ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Libre de tout contrat après son expérience à Sao Paulo, James Rodriguez suscite l’intérêt de l’OM. Pablo Longoria a directement pris son téléphone pour contacter les agents de l’international colombien.

Meilleur joueur de la Copa America 2024, l’international colombien James Rodriguez est libre de tout contrat. Une belle opportunité pour les clubs à la recherche d’un meneur de jeu, ce qui est précisément le cas de l’Olympique de Marseille. A ce poste, le club phocéen a identifié Valentin Carboni comme sa cible n°1, mais Pablo Longoria n’est jamais contre un gros coup que personne n’a vu venir sur le marché des transferts. C’est la raison pour laquelle le président de l’OM a exploré la piste menant à James Rodriguez au cours des dernières heures. Un temps fantasmée par les supporters olympiens sur les réseaux sociaux, la venue de l’ancien joueur de l’AS Monaco et du Real Madrid aurait pu devenir réalité.

James Rodriguez fait tourner les têtes à l’OM https://t.co/SQtaq7APjp — Foot01.com (@Foot01_com) July 22, 2024

Et pour cause, le compte insider @Soso9zb a révélé sur X qu’un contact avait été initié entre l’OM et les agents de James Rodriguez ces derniers jours. « L’OM a contacté l’agent de James Rodriguez, qui aujourd’hui, est proche du Celta Vigo » a publié le spécialiste du FC Barcelone, dont les informations ont ensuite été confirmées par @Adammser, insider marseillais informé sur le mercato de l’OM cet été. « J’ai eu des échos entre James Rodriguez et l’OM hier soir. Même avant qu’il soit libre de tout contrat, l’OM a étudié la piste. On m’en a parlé au passé après a voir si le fait qu’il soit libre ça a changé les choses. Mais je pense qu’il ira en Espagne toute façon on verra bien » a publié le spécialiste de l’Olympique de Marseille.

L'OM a contacté l'agent de James Rodriguez

Ce dernier croit néanmoins savoir que la piste James Rodriguez ne devrait pas aboutir pour le club phocéen. Mais tant que l’international colombien ne s’est pas engagé au Celta Vigo ou ailleurs, nul doute que les supporters marseillais continueront de croire en une possible arrivée du MVP de la Copa America 2024 dans la cité phocéenne. Cette piste démontre en tout cas l’ambition de l’OM sur le marché des transferts. Après avoir recruté Brassier, Koné, Greenwood et Hojbjerg, Pablo Longoria ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Et même si James Rodriguez ne vient pas, de jolis noms sont encore associés à l’OM tels qu’Alexis Sanchez, Eddie Nketiah ou encore Brice Samba et Valentin Carboni.