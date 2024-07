L’OM fait très peur à Nice au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM dans un an, Jonathan Clauss ne sera pas retenu par sa direction en cas de belle offre. Nice est intéressé, mais l’accord sera très difficile à trouver entre les deux clubs.

Après deux saisons à l’Olympique de Marseille, durant lesquelles son irrégularité a agacé les dirigeants et les supporters du club phocéen, Jonathan Clauss est sur le marché et a de grandes chances de faire ses valises durant l’été. Associé à une drôle de rumeur mexicaine il y a quelques jours, l’international français suscite des intérêts plus crédibles en Europe et notamment en France. Son ancien entraîneur à Lens, un certain Franck Haise, adorerait le retrouver à Nice dans les semaines à venir. Le club azuréen verrait d’un bon oeil la venue de Jonathan Clauss car à un an de la fin de son contrat avec Marseille, le latéral droit de 32 ans est disponible à prix réduit.

OM : Jonathan Clauss vers le Mexique pour 13ME ! https://t.co/8ftxU8eTF4 — Foot01.com (@Foot01_com) July 10, 2024

Mais à en croire les informations de Nice Matin, l’accord ne sera pas si facile à trouver entre l’état-major de l’Olympique de Marseille et les dirigeants de l’OGC Nice. Et pour cause, le média local croit savoir que Pablo Longoria et Mehdi Benatia attendent 8 millions d’euros pour vendre Jonathan Clauss cet été, soit une somme quasiment similaire à celle investie pour le recruter à Lens il y a deux ans. Or, Jean-Pierre Rivère et Florian Maurice ne semblent pas disposés à lâcher autant d’argent pour racheter les 12 derniers mois de contrat d’un trentenaire.

Nice refuse de payer 8 ME pour Jonathan Clauss

En effet, Nice Matin est catégorique en affirmant que Nice ne paiera pas 8 millions d’euros à Marseille pour Jonathan Clauss. Dès lors, le dossier pourrait être dans une impasse, car on imagine mal l’OM lâcher son international français pour une somme inférieure, alors que sa valeur marchande est toujours estimée à plus de 10 millions d’euros par le site Transfermarkt. Il va pourtant falloir faire du ménage au poste de latéral droit à Marseille, où trois joueurs sont actuellement sous contrat : Clauss bien sûr mais aussi Murillo et Lirola, qui revient de prêt et qui semble motivé comme jamais à l’idée de convaincre Roberto De Zerbi. Selon La Provence, le latéral espagnol, qui a connu le coach italien à Sassuolo par le passé, est déterminé à prouver sa valeur afin de rester dans l’effectif marseillais cette saison. Une preuve de plus que le départ de Clauss, déjà souhaité l’hiver dernier par le board marseillais, est nécessaire.