L'OM fait patienter Pogba, un grand d'Europe en profite

Par Eric Bethsy

Libre après la résiliation de son contrat à la Juventus Turin, Paul Pogba ne devrait pas manquer de sollicitations. L’Olympique de Marseille n’est pas le seul club à envisager sa signature. D’autres formations européennes comme le Borussia Dortmund s’intéressent également au milieu français.

L’Olympique de Marseille ne se jettera pas sur Paul Pogba sans réfléchir. Certes, le club phocéen n’est pas insensible à la perspective de recruter le milieu de terrain, et de l’associer à Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot dans l’entrejeu. Mais les dirigeants marseillais s’interrogent sur la pertinence d’une telle opération. Cette semaine, Medhi Benatia ne cachait pas ses doutes sur les ondes de RMC.

L'OM hésite

« Aujourd'hui il faut faire attention aux équilibres, on a des joueurs très performants au milieu, a rappelé le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille. Paul a beaucoup souffert ces dernières saisons, avec des problèmes physiques, son corps l'a pas mal lâché. Il a eu ensuite sa suspension. (…) Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un œil. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que l'OM peut se permettre de ramener un joueur comme Pogba s'il n'est pas prêt physiquement et qu'il faut attendre six mois ? »

Prudent, le pensionnaire du Vélodrome préfère éviter de se tromper. Et tant pis si la concurrence en profite pour prendre les devants. Libéré par la Juventus Turin, Paul Pogba attire du beau monde sur le marché des transferts. Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, l’international tricolore, apprécié en Major League Soccer et en Arabie Saoudite, plaît aussi en Europe. Notre confrère cite des courtisans de Premier League ainsi que le Borussia Dortmund.

Outre des clubs de MLS, de Premier League et d’Arabie Saoudite, Pogba intéresse aussi certaines équipes européennes, parmi lesquelles Dortmund, qui a récemment pris des renseignements à son sujet. Aucun choix définitif n’a été acté 📌 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) December 21, 2024

Rien de concret pour le moment, l’écurie allemande n’a fait que prendre des renseignements sur l’ancien joueur de Manchester United. Le BvB peut encore faire marche arrière comme il l’avait fait pour le Lyonnais Rayan Cherki cet été. L’intérêt du dernier finaliste de la Ligue des Champions reste néanmoins flatteur et rassurant pour Paul Pogba. Preuve que l’Olympique de Marseille n’a pas intérêt à réfléchir trop longtemps.