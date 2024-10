Dopage ‍: Paul Pogba de retour plus vite que prévu ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Suspendu quatre ans pour dopage, Paul Pogba pourrait bénéficier d'une remise de peine de la part du TAS et rejouer cette saison.

Toujours sous contrat avec la Juventus Turin, Paul Pogba est également toujours suspendu pour dopage et possède donc le salaire minimum d’un joueur professionnel de Serie A. Le milieu de terrain français est privé de football depuis plus d’un an, puisque son dernier match remonte au 3 septembre 2023. Depuis, un contrôle positif à la testostérone l’empêche de jouer au football, puisqu’il avait ingurgité des produits interdits recommandés par son nutritionniste sans l’avis de la Juventus et a donc été pris par la patrouille. Le champion du monde 2018 avec l'équipe de France a depuis entamé toutes les démarches possibles pour faire appel de sa suspension de quatre ans, et son passage devant le Tribunal Arbitral du Sport lui est favorable, ce qui change la donne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Le Daily Mail affirme ce vendredi soir que son bannissement du football a été réduit de quatre ans à 18 mois par le TAS. Si ce jugement devait être officialisé et non contesté, alors Paul Pogba aurait la possibilité de reprendre l’entrainement avec son club à partir du mois de janvier, et retrouver le chemin des terrains pour les compétitions officiellement à partir du mois de mars. Le journal anglais affirme aussi que son amende a été réduite, signe que si le dopage n’est pas contestable d’un point de vue scientifique, la bonne foi du joueur a aussi été retenue, lui qui assure ne pas avoir pris de produits spécifiques pour augmenter ses performances ou sa récupération.

A 31 ans, le milieu de terrain qui n’a fait que des aller-retours Manchester - Juventus dans sa carrière professionnelle, pourrait ainsi se voir offrir une réelle chance de relancer sa carrière. Cela même s’il n’est pas du tout certain que l’exigeant Thiago Motta compte sur lui pour la suite de la saison.