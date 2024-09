L’OM et la France ont voté, la polémique Greenwood disparait

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM se déplace à Lyon ce dimanche avec Mason Greenwood en arme de frappe numéro 1. L'arrivée tumultueuse de l'Anglais à Marseille ne fait désormais plus polémique.

En ce jour d’Olympico, les enjeux sont déjà énormes alors que ce n’est que la 5e journée. L’idée pour l’OM est de surfer sur son très bon début de saison et son mercato convaincant pour rejoindre le PSG en tête de la Ligue 1, ce qui serait déjà une grosse performance pour une équipe classée dans le ventre mou du championnat la saison passée. Mais Pablo Longoria a mis le paquet pour redonner du volume à un effectif qui n’avait pas réussi à convaincre. Parmi les joueurs emblématiques de ce mercato estival, se trouve Mason Greenwood. Viré d’Angleterre et de Manchester United, l’ailier avait réussi à se relancer à Getafe. L’OM en a profité pour le récupérer pour 30 millions d’euros, dans un transfert qui avait fait parler, puisque même le Maire de Marseille s’y était opposé. La raison à cela est bien connue, puisque le joueur anglais a vu sa petite amie de l’époque poster des photos et des témoignages audio des violences dont elle a été victime de sa part, ce qui avait choqué tout un pays.

17 % des supporters de l'OM n'approuvent pas

Si en Angleterre, rien ne lui a été pardonné et il aura bien du mal à retrouver un club en Premier League, à Marseille et en France, on estime que cette histoire est du passé et que le fait que celle qui est devenue sa femme a retiré sa plainte et que Greenwood n’a donc pas été condamné, suffit pour passer l’éponge. Dans un sondage Odoxa, 63 % des amateurs de football en France et 81 % des supporters de l’OM penchent pour la réponse suivante : « L’OM a eu raison de recruter ce joueur s’il estimait qu’il pouvait être utile à l’équipe, d’autant que les poursuites ont été abandonnées ». Ils sont seulement 17 % des fans de l’OM à estimer que cela nuit à l’image du club provençal, et que Greenwood n’incarne pas l’exemplarité demandé à des joueurs de haut niveau.

Autant dire que l’éponge a été passée et que, si la polémique a été vive lors de son arrivée, l’ancien joueur de Manchester United a su montrer son talent pour plus faire parler de lui par ses performances que par son passé peu glorieux.