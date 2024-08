L'OM et Greenwood, c'est déjà le tube de la saison ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé et d’un penalty provoqué à Brest samedi, Mason Greenwood a parfaitement débuté son histoire avec l’OM et a déjà fait oublier les affaires extra-sportives qui ont fait polémique à son arrivée.

Durant tout l’été, l’Olympique de Marseille a fait le forcing pour s’attacher les services de Mason Greenwood. La venue de l’international anglais a pourtant fait polémique, le maire de Marseille, Benoit Payan, ayant été jusqu’à publier un message sur les réseaux sociaux pour s’opposer au transfert de l’ailier anglais de 22 ans. En cause, ses affaires de violence conjugales qui lui ont valu son départ de Manchester United, où il était pourtant considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de l’effectif. Après une saison en prêt à Getafe, l’international anglais a rejoint l’OM, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi n’ayant pas cédé à la pression populaire.

Sportivement, il semblerait que le board olympien ait réalisé un excellent coup et ce n’est pas le premier match de Mason Greenwood à Brest (2 buts, 1 penalty provoqué) qui va nous faire penser le contraire. L’Anglais ne pouvait pas mieux s’y prendre pour se mettre les supporters dans la poche, y compris les plus sceptiques. La preuve, Mason Greenwood est actuellement le vendeur de maillots n°1 à l’Olympique de Marseille selon le compte X @OMpassion. « Il se murmure du côté du club, qu'avant la 1ère journée de Ligue 1 et son doublé contre Brest, autant dans les boutiques physiques que dans celle en ligne, le flocage du maillot au nom de Mason Greenwood serait celui le plus demandé par les supporters » a publié le compte insider.

Greenwood vendeur n°1 de maillots à l'OM

S’il était déjà le joueur le plus sollicité avant sa performance magistrale à Brest, nul doute que Mason Greenwood doit l’être encore davantage depuis. Le média nous apprend par ailleurs que Leonardo Balerdi est également en haut de la liste des joueurs qui vendent le plus de maillots à Marseille, où la résurrection du nouveau capitaine de Roberto De Zerbi est très appréciée. Pour en revenir à Mason Greenwood, la pépite anglaise aura l’occasion de tester sa cote de popularité dimanche soir, pour la grande première au Vélodrome contre Reims. Les réactions des supporters de l’OM à son égard seront scrutées mais à priori, l’ancien attaquant de Manchester United ne devrait pas être chahuté, bien au contraire.