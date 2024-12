L’OM est passé à un transfert du titre en Ligue 1

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Bafétimbi Gomis n’est resté qu’une seule saison à l’OM, mais l’attaquant français a marqué les esprits dans la cité phocéenne en inscrivant 21 buts. Rudi Garcia est d’ailleurs certain que si la panthère était restée la saison suivante, Marseille aurait gagné le titre de champion de France.

Rudi Garcia est un habitué des punchlines et celle-ci risque assurément de faire parler. Dans une interview accordée au média Carré sur YouTube, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a fait une confession totalement inattendue sur son passage dans le club phocéen. Cela concerne Bafétimbi Gomis, prêté par Swansea lors de la saison 2016-2017 et qui a réalisé une saison XXL sur la Canebière avec 21 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Capitaine de l’OM lors de cette saison, le natif de la Seyne-sur-Mer n’a toutefois pas poursuivi l’aventure avec Marseille, qui a ensuite recruté deux flops pour le remplacer, à savoir Valère Germain et Kostas Mitroglou. Une plaie ouverte pour Rudi Garcia, convaincu à 100% que Marseille aurait gagné le titre si Bafé Gomis était resté une deuxième saison au Vélodrome.

@RudiGarcia : « Il devrait me remercier tous les jours de l’avoir fait revenir à l’Olympique de Marseille ! »



Rudi Garcia sort du silence, samedi 21/12 sur notre chaîne YouTube lemediacarre ! pic.twitter.com/OaQb8BLLuw — CARRÉ (@lemediacarre) December 21, 2024

« Tu me demandais si j’avais un regret à l’OM, c’est lui. Parce qu’il part après sa première saison, on a pas réussi à lui donner l’importance qu’il fallait. Si on l’avait gardé, je suis persuadé qu’on aurait gagné la Ligue 1 et la Ligue Europa. Je le dis comme je le pense. C’était un bon capitaine, il avait une bonne réflexion sur le jeu. Il est intelligent et c’est buteur hors pair » a lancé dans l’émission le média Carré l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, finaliste de la Ligue des Champions et quatrième de Ligue 1 à seulement 3 points du dauphin monégasque lors de la saison 2017-2018, sans Bafétimbi Gomis et avec deux attaquants qui n’auront jamais réussi à s’imposer en Provence. Nul sait comment l’OM aurait brillé avec Gomis une seconde année de suite, sauf Rudi Garcia donc, persuadé que Marseille aurait titillé le PSG.