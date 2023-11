L’OM en difficulté, Strasbourg mise tout sur l’attaque

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Toujours coincé en milieu de tableau, l’Olympique de Marseille ne réalise pas le début de saison espéré en Ligue 1. Les difficultés des Marseillais n’ont pas échappé à leur prochain adversaire Strasbourg, très ambitieux avant d’accueillir le club phocéen à la Meinau samedi soir.

Avant de défier l’Olympique de Marseille pour la 13e journée de Ligue 1, Strasbourg se prépare avec très peu de certitudes. L’équipe alsacienne reste sur cinq matchs sans victoire en championnat. Et ne compte qu’un petit point d’avance sur le barragiste Lorient. Le danger au classement devrait représenter une belle source de motivation pour les hommes de Patrick Vieira. Tout comme la perspective de battre une grosse écurie.

💬 #RCSAOM I "𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐚̀ 𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐝'𝐞𝐦𝐦𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐌𝐞𝐢𝐧𝐚𝐮 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐧𝐨𝐮𝐬 !"



📺 Le replay intégral de la conf' de presse avant la réception de l'@OM_Officiel est dispo ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) November 23, 2023

« Recevoir l’OM, ça annonce un beau match, a confié l’entraîneur du Racing. L’envie et la détermination seront forcément présentes. » Conscient que ces ingrédients ne suffiront pas, le technicien a axé les dernières séances d’entraînement sur l’attaque. « C’est à nous de mettre en œuvre notre travail sur ce match face à l’OM, a-t-il ajouté. On a beaucoup travaillé sur la façon de se créer plus d’occasions. »

Vieira se méfie de l'OM

Prêt à profiter des failles adverses, Patrick Vieira refuse néanmoins de sous-estimer un Olympique de Marseille en difficulté. « On s’attend à un match compliqué, a-t-il prévenu. Marseille est peut-être dans une phase difficile, mais lorsqu’on regarde la qualité de l’équipe, c’est une formation qui est capable de retourner la situation sur un match et qui reste construite pour jouer les places européennes. »

« On doit être focus et sérieux pour faire une belle performance. On aimerait mieux jouer, mais ce n’est pas le cas pour le moment, il faut faire le dos rond et on a besoin des supporters, de l’atmosphère à la Meinau. Je compte sur les supporters pour pousser les joueurs à gagner ces matchs qui sont importants pour nous », a lancé l’ex-milieu de terrain dont l’avenir pourrait se jouer dans les prochaines semaines.