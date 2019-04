OM : José Mourinho à Marseille, McCourt doit montrer ses muscles !

Dans : OM, Ligue 1.

On voit beaucoup José Mourinho en France ces derniers temps, et notamment à Lille où le Special One a assisté dimanche au triomphe du LOSC contre Nîmes. Récemment c'est du côté de l'aéroport de Lyon que le coach limogé cet hiver par Manchester United aurait été aperçu sans que l'on sache si c'était un fantasme ou l'occasion d'une prise de contact avec Jean-Michel Aulas pour envisager le remplacement de Bruno Genesio. Mais finalement, Jean-Pierre Papin a lui une autre idée pour José Mourinho, c'est de signer à l'Olympique de Marseille où Rudi Garcia est très sérieusement menacé compte tenu des performances de l'OM.

Sur BeInSports, l'ancien buteur du club phocéen a dit pourquoi il voulait le technicien portugais à Marseille. « Je pense sincèrement que José Mourinho a le profil. Aujourd’hui à l’OM, il faut un électrochoc. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mourinho, ça fait plusieurs fois qu’on le voit dans les tribunes de Ligue 1 et je pense, avec ma petite expérience, que ce n'est pas anodin. José Mourinho à l’OM, avec le réseau qu’il a, les joueurs qu’il pourrait amener, ce serait juste génial », a lancé JPP, qui doit cependant savoir que le Special One a des exigences financières qui dépassent probablement de loin ce que Frank McCourt envisage de verser à un entraîneur. D'autant plus qu'il faudra également payer le limogeage de Rudi Garcia, lequel avait prolongé cet automne son contrat avec l'Olympique de Marseille.