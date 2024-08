L'OM écarte une dernière menace, cet attaquant va signer ‍!

Dans : OM.

A la recherche d’un ailier et d’un avant-centre d’ici la fin du mercato, l’OM a jeté son dévolu sur Jonathan Rowe. Malgré la concurrence de Rennes, l’attaquant de Norwich est de plus en plus proche de Marseille.

L’Olympique de Marseille espère conclure son mercato estival en beauté avec l’objectif clairement défini de recruter un avant-centre pour compenser la grave blessure de Faris Moumbagna ainsi qu’un ailier gauche dans le but de concurrencer Luis Henrique, auteur d’un doublé à Brest. Pour occuper le rôle d’avant-centre et ainsi doubler le poste d’Elye Wahi, le nom de Neal Maupay a émergé ces dernières heures et des discussions sont en cours avec Everton. Cette piste est toute récente, ce qui n’est pas le cas de celle menant à Jonathan Rowe. Le n°27 de Norwich City est depuis plusieurs jours la cible principale de l’OM au poste d’ailier gauche et tout semble indiquer qu’un dénouement est imminent.

A en croire les informations de L’Equipe, un accord est désormais tout proche entre Marseille et Norwich pour un prêt avec option d’achat automatique à environ 15 ME. Une belle affaire pour l’OM, qui espère finaliser la venue de l’international espoirs anglais de 21 ans d’ici la fin de la semaine selon le quotidien national. L’objectif du club phocéen est de le faire venir dans les temps afin qu’il soit à la disposition de Roberto De Zerbi pour la réception du Stade de Reims ce dimanche à 20h45 au Vélodrome. Dans ce dossier, l’OM a écarté la concurrence du Stade Rennais, qui a également manifesté son intérêt au cours des dernières heures selon les informations du journaliste anglais Alan Nixon.

Rennes s'est manifesté (trop tard) pour Rowe

Mais comme l’a fait savoir Fabrizio Romano depuis plusieurs semaines, Jonathan Rowe « ne veut que l’OM » et a donné son accord définitif au club phocéen il y a déjà plusieurs jours. Si cette piste venait à aboutir comme c’est désormais fort probable, on peut alors considérer que Marseille laissera de côté le dossier Armand Laurienté, qui avait été creusé en parallèle à ce poste d’ailier gauche. L’attaquant de Sassuolo, passé par le FC Lorient, figure d’ailleurs dans la short-list de Bologne en Série A selon les informations de la presse italienne en ce milieu de semaine. Le feuilleton de l’ailier gauche est donc à deux doigts de trouver son épilogue du côté de l’OM, qui va ensuite pouvoir se concentrer sur les dossiers Kiliann Sildillia (Fribourg) et Neal Maupay (Everton). En espérant dans le même temps que les lofteurs, Veretout, Mbemba et Gigot, acceptent enfin de partir pour libérer de la masse salariale.