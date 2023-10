L'OM déroule contre le HAC, première victoire de Gattuso

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - huitième journée

Stade : Vélodrome

Score : Marseille 3-0 Le Havre

Buts pour l'OM : Arouna Sangante CSC (18e), Pierre-Emerick Aubameyang (21e), Ismaïla Sarr (84e)

Genaro Gattuso s'offre enfin sa première victoire sur le banc de l'Olympique de Marseille. Face à une équipe du Havre, réduite à 10 avant la pause, le club phocéen se rapproche du podium.

Marseille termine bien avant la trêve. Si Luka Elsner a été très actif au début de la rencontre pour donner des consignes aux Havrais, c'est bien l'OM qui va rapidement ouvrir le score grâce au but contre son camp de Sangante, provoqué suite à un bon centre de Ndiaye. Quelques minutes plus tard, Amine Harit et Aubameyang se font plaisir avec une belle entente, parfaitement conclue par un piqué du Gabonais qui inscrit enfin son premier but en Ligue 1 cette saison. Coupable de deux cartons jaunes, Rassoul Ndiaye va être expulsé dès la 40e minute, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique pendant une grosse partie de la rencontre. L'absence du milieu de terrain s'est ressentie dans le jeu du Havre qui a eu autant de mal en seconde période. Finalement, c'est Ismaïla Sarr qui va inscrire le but du 3-0 après une passe lumineuse d'Aubameyang. Trois jours après avoir été accroché par Brighton en Europa League, l'OM se relance et Gattuso s'offre sa première victoire avec Marseille. Le Havre est 13e et recevra le RC Lens lors de la prochaine journée, tandis que l'OM, sixième et à deux points du podium, ira à Nice, pour un derby du sud qui s'annonce bouillant.