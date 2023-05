Une star marocaine se rapproche de l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura du pain sur la planche l'été prochain lors du marché des transferts. Le club phocéen pourrait être amené à concurrencer Pau Lopez.

Pablo Longoria a habitué depuis son arrivée les fans de l'OM à des recrutements interessants et intelligents. Grâce à eux, le club phocéen arrive à se maintenir dans le haut du classement de Ligue 1. Si certains aimeraient un peu plus de continuité à Marseille, force est de constater que le président fait souvent mouche. Désormais aidé de Javier Ribalta, Longoria ne manque pas d'idées pour renforcer l'équipe d'Igor Tudor. En fonction du classement final en Ligue 1, le prochain mercato estival sera ajusté. Ruben Blanco sur le départ, l'OM se cherche un nouveau gardien. Et un gardien capable de concurrencer Pau Lopez si possible.

Un autre Marocain à l'OM ?

Selon les informations de Lions de l'Atlas, l'OM songe à se faire prêter Yassine Bounou, portier du FC Séville. L’international marocain souhaite jouer en Ligue des Champions et intéresse les dirigeants phocéens. Le média rajoute que les bonnes relations entre l’OM et le Séville FC pourraient faciliter les discussions entre les deux formations. Là-aussi, ce dossier devrait encore trainer, car si les Andalous sont en difficultés en Liga, ils ont encore une chance de terminer en Ligue des champions en cas de succès final en Ligue Europa. En tout cas, une arrivée de Bounou à Marseille aurait le mérite de faire le bonheur de certains, déjà hypés par les présences d'Azzedine Ounahi et d'Amine Harit.

Gardien d'expérience, Yassine Bounou (32 ans) pourrait apporter son talent au groupe phocéen. Reste à savoir si cela serait une bonne idée désormais de le mettre dans les pattes de Pau Lopez, dont le statut n'a pas l'air d'être vraiment remis en cause. Mais tout peur aller vite dans le football, qui plus est à l'Olympique de Marseille.