L’OM défie Paris, le PSG a trois raisons de trembler

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A une semaine de son choc face au PSG au Vélodrome, l’OM s’est rassuré en balayant Montpellier (5-0). Un match abouti aux nombreux motifs d’encouragement pour l’équipe de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille restait sur deux matchs décevants en Ligue 1, une défaite à Strasbourg et un match nul à domicile contre Angers. Le déplacement à Montpellier était donc attendu et malgré les difficultés de l’adversaire, l’équipe de Roberto De Zerbi n’avait pas le droit à l’erreur. Les coéquipiers de Mason Greenwood ont répondu présent avec une large victoire 5-0 à l’extérieur, de quoi rassurer tout le monde à une semaine du choc face au Paris Saint-Germain au Vélodrome. L’écart est de trois points entre les deux meilleurs ennemis avant cette rencontre, et Luis Enrique devra se méfier d’un OM revigoré selon L’Equipe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Pour notre confrère Anthony Clément, les motifs de satisfaction sont nombreux à Marseille après le succès dans l’Hérault, à commencer par l’énorme confiance engrangée par les attaquants marseillais. Wahi, Luis Henrique et Greenwood ont marqué, Rowe a été passeur décisif, de quoi faire le plein de confiance alors que sur les deux derniers matchs, les attaquants marseillais avaient cruellement manqué de réussite. Un second point positif émerge après la large victoire contre le MHSC, la montée en puissance des tauliers du milieu de terrain. Hojbjerg a livré une prestation XXL au côté de Rabiot, lequel a fêté sa première titularisation.

Une attaque en confiance et un gardien infranchissable

L’international français a répondu présent, sans forcer son talent mais en faisant preuve d’une justesse technique appréciable et d’un impact physique qui fera le plus grand bien à l’entrejeu marseillais. Enfin, la troisième raison d’espérer un exploit pour l’OM contre le PSG se nomme Geronimo Rulli. Même dans un match remporté 5-0 par son équipe, le gardien argentin s’est montré infranchissable, arrêtant notamment une frappe déviée de Nordin qui allait droit au but et stoppant quelques tentatives signées Adams. Certes, Marseille a battu un Montpellier très faible dimanche soir. Mais cette rencontre aura tout de même été riche en enseignements que Luis Enrique devra avoir en tête avant de préparer le Classique de dimanche au Vélodrome.